Le milliard de Berne pour Sion 2026 dépend du Valais

Le milliard de francs promis par Berne pour l’organisation de Jeux olympiques en 2026 en Suisse ne devra pas être accordé aveuglément. Vendredi, au terme de la consultation fédérale sur cette contribution financière, les fronts sont divisés mais ne révèlent pas de surprise.

Les organisations environnementales, le PS et les Verts font front contre le projet et en appellent à un référendum national. Les autres entités consultées sont globalement favorables, émettant différentes conditions parmi lesquelles le strict respect du financement et un engagement pour la durabilité. Mais la position «tiède» de l’UDC résume sans doute le sentiment ambiant. Le parti agrarien suspend en effet sa position au vote populaire sur Sion 2026 qui aura lieu le 10 juin en Valais. Pour lui, du soutien de la population dépendra la viabilité du projet.

Vaud veut plus de garanties

Vice-président du comité de candidature, le conseiller d’État valaisan Frédéric Favre a le sourire. «Ce que dit cette consultation est clair, toute la Suisse attend de voir ce que les Valaisans décideront au mois de juin prochain. La balle est dans notre camp», lance-t-il, certain que la Suisse ne se permettra pas de retirer son soutien si la population valaisanne s’engage.

Un vote négatif dans le Vieux-Pays aboutirait de toute façon au retrait de la candidature de Sion 2026. Et ce même si, à l’image du canton Vaud, d’autres régions sont impliquées. Un canton de Vaud qui se distingue par son regret quant à la garantie de déficit de 215 millions de francs accordée par la Confédération. Selon le gouvernement vaudois, Berne aurait dû «s’engager à prendre en charge la totalité d’un éventuel déficit», ce que le Conseil fédéral a explicitement refusé dans son projet. Ce souhait émis, tous les cantons impliqués par la candidature (Valais, Berne, Vaud, Fribourg) réaffirment leur soutien.

Apaiser les tensions

Un autre son de cloche provient toutefois des Grisons, considéré comme un Canton partenaire, puisque les épreuves de bobsleigh et de luge se dérouleraient à Saint-Moritz. Le Conseil d’État, douché par les deux refus populaires pour les JO de 2022 et 2026, s’exclut explicitement des régions organisatrices. Financièrement, le Canton ne soutiendra que la partie grisonne de l’événement. Frédéric Favre n’est guère surpris par ces avis nuancés. «Il s’agit du plus grand événement au monde que puisse organiser notre pays, il est donc tout à fait normal que des avis différents et que des demandes de garanties soient émises», précise-t-il, ne l’accueillant pas comme un nouveau camouflet. La semaine passée, le vote du Conseil national demandant un scrutin populaire avait réveillé des tensions. Les partisans de Sion 2026 estimant que le Valais avait été trahi par la Suisse. À l’opposé de cette méfiance ambiante, la position défendue par le parti bourgeois-démocrate joue l’apaisement. Le PBD voit en effet dans cette candidature «l’occasion de renforcer les liens entre villes et régions de montagne, ce qui aurait des effets positifs sur l’esprit de cohésion de la population suisse».

Le Conseil fédéral est désormais chargé de rédiger un message durant le mois de mai. Puis, si le projet Sion 2026 passe l’écueil du vote en juin, la candidature olympique sera soumise aux Chambres fédérales cet automne. (24 heures)