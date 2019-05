Monsieur Gaudin nombre d'attentats terroristes en Europe a fortement diminué. Le danger est largement derrière, non?

Ce qui a changé, c'est surtout qu'aujourd'hui les forces de sécurité et les services de renseignement sont meilleurs qu'ils ne l'étaient auparavant. A l’étranger, mais aussi en Suisse, nous avons pu empêcher un nombre important d'attentats terroristes ou de planification d'attentats terroristes.



Et le califat n'a plus de territoire…

Oui, et c’est donc plus compliqué pour lui de diriger les opérations de grande envergure sur l'Europe. En Afrique ou en Asie, comme on l’a vu récemment au Sri Lanka, c'est plus facile, parce qu'ils ont déjà des cellules qui sont en place. Et les systèmes de sécurité ne sont pas aussi sophistiqués qu'ici. Mais je le répète: l'idéologie du djihad est toujours bien présente, ce qui veut dire que le niveau de la menace terroriste islamiste n'est pas redescendu aujourd'hui.



Avant de reprendre la direction du Service de renseignement suisse, il y a dix mois, vous étiez en poste à Paris comme attaché de Défense. Vous avez vécu les attaques terroristes du 13 novembre 2015 au coeur du système de sécurité. Quelles leçons en tirez-vous pour la Suisse?

Pour moi, la chose la plus importante, c’était de voir l'organisation et le degré de préparation des secours et des forces de sécurité à tous les niveaux. Malgré cela, ils ont eu des problèmes - par exemple avec les militaires au Bataclan qui ont dû rester en retrait faute de règles d’engagement clair -, mais les Français ont su en tirer des leçons.



A Genève, par exemple, on serait préparé à un tel scénario?

Les états-majors des différentes organisations sont régulièrement entraînés à travailler ensemble. Il y a des exercices entre l'armée, la police, les pompiers etc. Mais si nous voulons être prêts pour faire face à un attentat comme celui-là, on peut encore intensifier les entraînements. Sinon. ça n’ira pas.



Il n'y a pratiquement plus de départs pour la Syrie… Où sera le prochain hot-spot djihadiste?

Ce sera l'Afrique, mais aussi l’Asie. Au Sahel, les djihadistes auront forcément la capacité de s’étendre pour la simple et bonne raison que les Etats sont terriblement faibles: regardez ce qui se passe au Burkina Faso au Mali, en Libye, au Niger ou au Tchad. C'est très compliqué pour tous ces pays de lutter contre le terrorisme. Alors on les aide. Les Français ont mis sur pied ce qu'on appelle le G5 Sahel, mais c'est encore loin de donner les résultats attendus.



Et en Syrie et en Irak?

Ce n’est pas parce que aujourd'hui ils n’ont plus de territoire que ces djihadistes ont disparu. Beaucoup sont toujours sur zone et ne sont pas en mains kurdes, américaines ou britanniques. Ils vont d'abord essayer de se réorganiser en Irak, peut-être même en Syrie.





«En raison du manque de places dans les prisons, il est très difficile d’isoler les détenus radicalisés.»

Votre service écrit que le nombre de cas de radicalisation dans le système pénal suisse a augmenté. Pourquoi?

Le phénomène n’est pas entièrement nouveau. Mais depuis environ deux ans, le Service de renseignement travaille beaucoup avec certains pénitenciers pour déceler les prémices de radicalisation chez les détenus. Alors oui, nous détectons davantage de cas. Mais en raison du manque de places dans les prisons, il est très difficile d’isoler les détenus radicalisés afin d’empêcher qu’ils n'en entraînent d’autres dans leur idéologie.



Certaines personnes qui sont radicalisées en prison retrouvent ensuite la liberté. Que fait le SRC dans ces cas là?

Cela dépend un peu du degré de radicalisation de la personne. Dans des cas extrêmes, nous ouvrons ce qu’on appelle des mesures de recherche soumises à autorisation. La nouvelle loi nous permet, après approbation du Tribunal administratif fédéral et de la cheffe du Département de la défense – après consultation de ses collègues des Affaires étrangères et de Justice et Police –, de faire des missions d'observation soumises à autorisation.



Vous en demandez beaucoup?

Je suis très fier: en l'espace de six mois, j’ai plus des deux tiers des mesures de prévention de 2018 à mon compte. Cela concerne tous les domaines, pas seulement la radicalisation, mais aussi le contre-espionnage par exemple. C’est un changement voulu de ma part. Je veux que le SRC aille plus sur le terrain et mène davantage d’opérations.



Aujourd’hui, il n'y a presque plus de “revenants” de Syrie et d'Irak. Pourquoi?

Premièrement, presque personne n’est parti depuis 2016. Ce qui reste de l'organisation Etat islamique ne motive pas trop les gens... Et puis ceux qui sont encore en vie, nous ne voulons pas qu'ils reviennent. Le Conseil fédéral a suivi notre recommandation sur ce point. On compte une douzaine d’adultes qui ont des liens avec la Suisse, mais la question n’est pas tant de savoir s’ils sont 20, 40 ou 100. Ce qu’il faut, c’est une politique coordonnée en Europe, pour empêcher le retour de ces gens. Des Suisses seraient peut-être tentés d’aller en France ou en Allemagne. Des Belges de venir en Suisse. Ici, nous aurions du mal à la juger, faute de preuves et de lois adaptées.



Et les enfants? Il y a six enfants suisses coincés dans des camps syriens.

Sept à notre connaissance.



Ils ne peuvent rien à leur situation… On a l’impression qu’ils ne sont pas une priorité pour vous.

Détrompez-vous. La première chose que j’ai eu à faire en arrivant dans mon bureau, c’est de m’occuper de ces cas dramatiques. Le Service de renseignement a mis beaucoup de ressources pour essayer de les localiser.





«Nous ne voulons pas que les mères rentrent. Certaines sont plus dangereuses que les hommes.»

La plupart des enfants se trouvent dans l’immense camp de Al-Hol. Concrètement, vous envoyez des agents sous couverture sur le terrain?

Nous travaillons avec les services partenaires qui, eux, sont sur place et nous avons des sources. Vous comprendrez bien que je ne peux pas entrer dans les détails. Il s’agit de récolter des informations fiables, par exemple sur l’état de santé d’un enfant. Certaines femmes – je ne parle pas forcément des Suissesses – utilisent leur enfant pour tenter d’obtenir ce qu’elles veulent. Nous ne voulons pas que les mères rentrent. Certaines de ces femmes sont d’ailleurs plus dangereuses que les hommes.



Mais en y mettant les moyens, il ne doit pas être si long de faire revenir ces enfants. C’est une question de morale.

Ce n’est pas si simple. C’est une zone dangereuse et, dans ces camps, les personnes ne sont pas forcément enregistrées sous leur nom. Il faut les localiser, éventuellement procéder à des tests ADN. Et puis, les Kurdes, qui ont le contrôle de ces camps, veulent que nous reprenions aussi les parents. Nous nous ne le voulons pas. Donc même si la garde de l’enfant a été retirée en Suisse, on ne peut pas juste aller chercher un enfant comme ça. En Europe, les seuls enfants qui ont été rapatriés des camps syriens jusqu'à présent sont des orphelins.



Sauf les Américains, qui ont renvoyé 110 personnes au Kosovo. C’était une erreur?

La première chose que j'ai dû faire, c’est interdire de territoire les quatre hommes qui sont rentrés au Kosovo dans ce cadre, puisqu’ils sont considérés comme des djihadistes. Ensuite, après un certain nombre de vérifications, nous avons prononcé d’autres interdictions d’entrée sur notre territoire. Par exemple pour certaines de ces femmes qui auraient des liens de parenté en Suisse.



Pour vos homologues français, le retour des djihadistes est une question bien plus brûlante que pour la Suisse. Travaillez-vous avec davantage avec eux?

En matière de lutte contre le terrorisme, les services de renseignement travaillent très bien ensemble depuis maintenant quelques années. Et la France est un partenaire très intéressant dans ce domaine.



On a parfois reproché au Service de renseignement suisse d’être trop dépendant des Américains et des Allemands...

L'année passée, quand j’ai repris la direction du SRC, j'avais deux priorités concernant les partenaires. Les cantons où je suis allé rencontrer personnellement 26 conseillers d'Etat, 26 commandants de police et 26 commandants des cellules de renseignement. Puis j'ai aussi fait un effort particulier sur les voisins: les Allemands, les Autrichiens, les Français et les Italiens. Puisque j’ai passé deux ans à Paris et que j’y ai fait mes écoles militaires, les contacts sont facilités. (nxp)