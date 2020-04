Le nombre de malades diminue pour la première fois en Suisse

Le nouveau coronavirus continue de se répandre en Suisse. Afin d'aplatir encore davantage la courbe, les mesures décidées par le Conseil fédéral le 16 mars doivent être rigoureusement mises en œuvre par la population.

Même si on observe une légère amélioration de la situation, les gens doivent continuer à respecter strictement les mesures, demande Giorgio Merlani, le médecin cantonal tessinois. «La situation n'est stable que parce que la plupart des gens restent à la maison.» Dans l'ensemble, le docteur Merlani décrit l'évolution actuelle de la courbe d’infections au Sars-CoV-2 au Tessin comme étant «linéaire».

Dans les cantons fortement touchés comme Vaud, Genève, le Valais et Bâle-Ville, le nombre de cas n'augmente plus de manière exponentielle. Dans les hôpitaux genevois et vaudois, on assiste même depuis quelques jours à un «plateau».

Davantage de guérisons que de nouvelles infections



Et pour la première fois en Suisse, le nombre de patients «actifs», c’est-à-dire atteints du Covid-19 et toujours malades, diminue. De plus en plus de personnes sont en effet guéries et les nouvelles infections confirmées quotidiennement présentent des taux de croissance linéaires.

Cela veut dire que vendredi, le nombre de personnes officiellement malades en Suisse était plus élevé qu'aujourd'hui. Sur les quelque 21 000 cas de nouveau coronavirus confirmés en Suisse, 7000 se sont désormais rétablis, soit environ 30%. Cela souligne la tendance positive dans la lutte contre le Sars-CoV-2 dans le pays.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne communique pas le nombre de personnes guéries. Nous calculons ce chiffre nous-mêmes. Chez les personnes présentant des symptômes légers, ces derniers disparaissent généralement après dix à quatorze jours. Les personnes les plus gravement touchées et nécessitant un traitement hospitalier peuvent être malades pendant trois à six semaines. On sait également que 80% des cas sont bénins, 20% plus graves et que certaines personnes meurent. Sur la base de ces données, on peut estimer chaque jour le nombre de guérisons. Le Canton de Bâle-Campagne publie également le nombre de guérisons en utilisant une méthodologie très similaire à la nôtre.

Temps de doublement allongé



En Suisse, le temps de doublement des cas confirmés d’infection par le Sars-CoV-2 a fortement ralenti pour dépasser largement les dix jours. Au début, le nombre de nouveaux cas doublait tous les deux à trois jours.

Depuis plus de deux semaines en effet, un même nombre de nouveaux cas confirmés est signalé chaque jour avec environ 1000 cas. Et la tendance de ces derniers jours est même en légère baisse. Il n'y a «pas d'explosion», comme l'a dit le ministre de la Santé Alain Berset. Et ce malgré le fait que la Suisse a continuellement augmenté ses capacités de test – et a l'intention de les étendre encore. Jusqu'à présent, plus de 160 000 tests ont été effectués dans notre pays, et 15% d'entre eux ont donné des résultats positifs.

Ce chiffre peut toutefois varier fortement. À Genève, le taux de tests positifs est de 29% et dans le canton de Vaud, il dépasse les 25%.

Le nombre de décès reste élevé



Le nombre de décès par jour s'est également stabilisé entre 50 et 65 ces derniers jours, ce qui reste très élevé. Le nombre de personnes nécessitant des soins médicaux et le celui de patients en unité de soins intensifs a également cessé récemment d'augmenter dans la plupart des cantons. Aucune unité de soins intensifs n'est à ce jour entièrement occupée, et encore plus de patients pourraient bénéficier de l'aide d'un respirateur artificiel.