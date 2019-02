Le nouvel avion du Conseil fédéral est très spartiate!

Swiss Air Force. Les trois mots s'étalent fièrement sur la carlingue du nouveau jet du Conseil fédéral parqué à l'aérodrome de Berne. Pourtant on est très loin de son grand cousin «Air Force One» qui transporte le président américain Donald Trump. Et quand on dit très loin, c'est extrêmement loin. C'est un peu comme si on comparait une Fiat mini à une Rolls Royce.

Mais on sait que la Suisse se caractérise par le train de vie modeste de ses politiciens. Et à ce titre le PC-24 de Pilatus reflète bien la mentalité du pays. Il est pratique comme un couteau suisse, peu onéreux et bâti pour durer 30 ans. Nous avons pu visiter la bête ce jeudi matin à Belp dans le hangar des Forces aériennes suisses. Voici ce qu'il faut en retenir

Un prix d'ami à 10 millions C’est la première fois depuis 26 ans que le Conseil fédéral se paie un avion tout neuf. D’habitude il achetait d'occasion. Là, il a cassé sa tire-lire pour se payer de surcroît un jet suisse. Fabriqué par l’entreprise Pilatus à Stans, ce modèle se vend comme des petits pains. Combien a coûté ce PC-24? Avec les équipements électroniques, grosso modo 10 millions de francs. Le Gouvernement a eu droit à un petit rabais vu qu’il était parmi les premiers acheteurs à vouloir acquérir dès 2014 ce nouveau jet.

7 passagers maximum L’avion a une vitesse de pointe de 815 km/h. Il a une longueur et une envergure quasi égale d’environ 17 mètres. La cabine peut accueillir au maximum 7 passagers. Quatre sièges se font face. Les autres sont disposés dans le sens de vol. Mieux vaut gagner son siège rapidement. La hauteur de la cabine est de 1,50 mètres, ce qui oblige à marcher en courbant l’échine. Qui voyage sur cet avion? En règle générale, il est occupé par un conseiller fédéral avec sa garde rapprochée (conseiller personnel ou chef de la communication) ainsi qu’un chef d’office, un expert ou un juriste selon le type de voyage.

Un rayon d'action jusqu'à Moscou Le rayon d’action du jet se limite à 2800 km. Ce qui permet de voler jusqu’en Afrique du Nord. Sur le continent européen, on peut aller jusqu’à Moscou en un peu plus de 2 heures. Si le givre s’abat sur l’avion en plein vol, un capteur le décèle et allume automatiquement le chauffage sur le bord avant des ailes et des réacteurs. Autre aménagement pratique: une porte spéciale qui s’ouvre à l’arrière de l’avion. Elle permet de charger et décharger rapidement du matériel. A signaler encore que, plus on va loin, moins on peut emmener de passagers. Pour aller à Moscou, c’est 4 passagers maximum. Pour des distances plus éloignées, le Conseil fédéral prend un autre avion, le Falcon de Dassault.

Un siège WC escamotable Disons le tout net, il vaut mieux ne pas avoir envie d'aller aux toilettes pendant le vol. Il n’y a pas de WC fixe comme sur un avion de ligne. Le trône est escamotable et doit être «tiré» sur le couloir. On fait sa petite commission entre la cabine des passagers et celle du pilote. Il y a de chaque côté une mince porte repliable ou coulissante pour assurer un brin d’intimité. Spartiate. Faut-il y voir un lien de cause à effet? Toujours est-il que les repas au sein de l’avion ne seront pas gargantuesques. Pas de cuisine, pas de micro-onde, pas de machine à café. Le Conseil fédéral mangera des sandwiches et prendra un thermos pour une boisson chaude.

Vols aux instruments en trois dimensions La grosse nouveauté du jet, c’est que le cockpit du pilote et co-pilote est truffé d’écrans. Contrairement au Cessna précédent, ils permettent d’y voir mieux dans le brouillard grâce à un logiciel qui dessine le paysage environnant. Pratique dans un pays où il y a beaucoup de montagnes. En cas de fort brouillard à Berne, l’avion n’est cependant pas autorisé à atterrir s’il n’a pas une visibilité de 550 mètres en direction de la piste. Il devra alors se replier sur Payerne. A noter que les pilotes et mécaniciens du jet suisse ont dû aller se former non pas à Nidwald mais à… Dallas. C’est là que Pilatus a outsourcé sa formation et installé son simulateur.

(24 heures)