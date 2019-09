Le nouvel iPhone n'attire pas les foules

Est-ce la fin d’une époque? Ce vendredi matin, jour de lancement du nouvel Iphone, seule une vingtaine de personnes faisaient la queue devant le magasin Apple de la rue de Rive aux alentours de 8 h 30 . Les files interminables que l’on voyait se former devant l’enseigne il y a quelques années semblent appartenir au passé.

Quel contraste avec 2008! Lorsque l’Apple Store de Rive ouvre – c’est alors le 2e magasin de la marque à la pomme en Europe – l’emballement pour la marque semble exponentiel. En 2015, à la sortie du nouveau modèle, plus de 13 millions d’iPhone 6s sont vendus en trois jours. Et maintenant, en 2019, que pensent les clients du nouvel iPhone 11? Pour le savoir, nous avons été à la rencontre de celles et ceux qui attendaient l’ouverture de l’établissement. Premier constat: ils sont peu nombreux.

En 2010, des mètres de file

«Pour l’iPhone 4s en 2010, j’avais campé devant le magasin. Il y avait trois niveaux de file qui remontaient jusqu’à la Fnac. Aujourd'hui, Apple a amélioré sa logistique. Le système de tranche horaire avec réservation pour entrer dans le magasin permet d’éviter ce genre de situation», affirme un des clients, pour expliquer en partie le peu de personnes qui attendent à l’ouverture. Il continue en rigolant: «J’ai préféré camper pour une Tesla cette année!»

«Moi, je suis ici parce que Swisscom a arrêté de faire des offres et je vais bientôt résilier mon contrat de toute façon. J’ai préféré acheter directement le nouvel iPhone et je ne dois pas être le seul dans ce cas», raconte un autre consommateur. Il poursuit: «Il y a quand même beaucoup moins de monde que les années précédentes. J’ai remarqué que peu de gens dans mon entourage avaient envie des nouveaux produits Apple. Je suis venu parce que j’avais envie d’un grand écran, sinon je n’aurais rien acheté cette année. Ceci dit, je reste fidèle à la marque parce que leur service après-vente est irréprochable, contrairement à d’autres marques.»

Moindre bond technologique

«J’ai hypothéqué ma maison pour mon nouveau téléphone», commente encore un autre client en éclatant de rire. Plus sérieusement, il attribue le manque d’enthousiasme pour ce nouveau modèle au fait que «les gens renouvellent beaucoup moins leur téléphone qu’il y a quelque temps. En effet, le bond technologique étant plus petit, on a tendance à moins se ruer sur chaque nouveauté qui sort, et grâce au programme de remplacement des batteries, on donne une seconde vie aux téléphones.»