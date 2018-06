Le pape à Genève ce jeudi pour prêcher le dialogue

Le pape arrive jeudi à Genève pour promouvoir le dialogue et l'unité avec ses «frères» protestants et orthodoxes, une priorité de son pontificat nourrie par les violences ciblant sans distinction des chrétiens dans certaines régions du monde.

Le plus célèbre porte-voix des chrétiens passerat dix heures à Genève et dans le canton de Vaud. Une visite «historique» sous haute sécurité en Suisse, une quinzaine d'années après Jean-Paul II, qui doit renforcer l'unité avec d'autres Eglises dont la faîtière a 70 ans

Pope Francis on Thursday visits the World Council of Churches (#WCC70) in Geneva, Switzerland, with a stop at the Ecumenical Institute of Bossey. #papalvisithttps://t.co/2Sx6EXmNL9 — Vatican News (@VaticanNews) 20 juin 2018

Une messe à Palexpo

Pic de ce bref passage en terre protestante, une messe à Palexpo doit rassembler en fin d'après-midi 41'000 personnes. Auxquelles devraient s'ajouter d'autres fidèles tant les billets pour assister à cette célébration se sont envolés rapidement. Un dispositif qui coûte 2,2 millions de francs, dont la moitié pour la sécurité, a expliqué le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

Invité par le Conseil oecuménique des Eglises (COE), le chef du Vatican doit insister auprès de cette institution sur sa volonté de dialogue avec les autres confessions. Un message déjà relayé auprès des protestants, notamment en 2016 en Suède. Le pape François s'investit beaucoup dans l'unité chrétienne, a relevé le président de la Conférence des évêques suisses (CES) Charles Morerod.

Mais ce lien devrait prendre encore davantage d'épaisseur au COE. Une «étape historique» vers l'unité chrétienne, estime même le secrétaire général de l'organisation Olav Fykse Tveit. «Notre relation ne sera plus jamais la même après cet événement.»

Lancée il y a 70 ans, l'organisation regroupe environ 350 Eglises, protestantes, luthériennes, anglicanes, orthodoxes et vieille catholique. Ou plus de 500 millions de chrétiens dans le monde.

Alain Berset tweete en latin ses remerciements à la garde pontificale

Die Iovis (21 Iunii) Helvetiam @pontifex_ln invisit. Cum eo etiam Genavæ: Pontificia Cohors Helvetica #GSP, quæ ab AD 1506 Papam protegit. Hodie militant 110 iuvenes Helvetici in #Vaticano #PapalVisit #WCC70 pic.twitter.com/WC7N8uGZdY — Alain Berset (@alain_berset) 19 juin 2018

Le fameux concile Vatican II

Le pape François a en effet voulu focaliser son 23ème voyage à l'étranger sur l'unité des chrétiens, même s'il se trouvera non loin d'organisations dédiées à certains de ses thèmes phares, tel le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou encore l'Organisation internationale du travail.

Le rapprochement entre chrétiens est inscrit dans les préoccupations de l'Eglise catholique depuis seulement une soixantaine d'années et son fameux concile Vatican II (1962-1965), qui avait appelé au respect mutuel entre religions et renoncé à proclamer l'Eglise catholique comme seule détentrice de la façon de vivre le christianisme. Une goutte d'eau dans une histoire bi-millénaire marquée par des schismes, des sanglantes guerres de religions en Europe et des haines tenaces.

Trois conseillers fédéraux

Le pape sera accueilli à sa descente d'avion par deux anciens gardes suisses, les stoïques soldats du pape qui jurent de se sacrifier si besoin pour leur souverain pontife. La plus ancienne armée du monde -née en 1506 avec le recrutement de mercenaires helvètes, réputés invincibles, par Jules II, le pape de Michel-Ange- exige encore aujourd'hui d'être Suisse, catholique-romain pratiquant et jeune célibataire.

Le Saint-Père sera aussi accueilli par une délégation du Conseil fédéral emmenée par le président de la Confédération Alain Berset. Les ministres Doris Leuthard et Ignazio Cassis sont aussi de la partie. De même que le président du Conseil national Dominique de Buman et le nouveau président du gouvernement genevois Pierre Maudet.

Espace aérien resteint

Côté sécurité, la venue du pape demande un dispositif spécial dans un contexte de tensions internationales. Des blocs de béton obstruent certaines zones et les forces genevoises sont aidées par leurs collègues romands et l'armée. Les passagers se rendant à l'aéroport doivent privilégier les transports publics et le taxi. Autour de ce site, un périmètre de sécurité renforcé est établi.

L'espace aérien au-dessus de Genève est temporairement restreint aux petits avions de tourisme et hélicoptères entre 09h00 et 21h00 dans une zone de 18 kilomètres autour de l'axe entre Genève-Aéroport et Bogis-Bossey (VD). L'armée garantit la police aérienne et renforce les autorités genevoises avec 200 militaires.

Le Conseil d'Etat vaudois a lui interdit le survol par des drones et mini-drones de la zone de son territoire. Le Saint-Père se rend aussi à l'Institut oecuménique de Bossey, à Crans-près-Céligny.

(ats, afp/nxp)