Le pape attendu au tournant sur l’unité des chrétiens

Le pape François sera bientôt à Genève. Ce chef d’État particulier qui met sur les dents toutes les forces de sécurité cantonales et au-delà, qui met sur la paille le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF) devant les 2 millions de francs de sa venue, qui met à l’épreuve les transports et l’aéroport de Genève. Mais qui met aussi des dizaines de milliers de fidèles en état de liesse. La visite, jeudi, du pape est celle de tous les superlatifs. Et d’aucuns espèrent qu’elle sera aussi l’occasion d’une annonce surprise sur l’œcuménisme.

Car au-delà de ces aspects organisationnels et de la ferveur – les 41'000 billets pour sa messe à Palexpo ont trouvé preneur en quelques semaines – la visite est historique pour un autre aspect: sa portée œcuménique. En effet, Sa Sainteté fait le voyage spécialement pour répondre à l’invitation du Conseil œcuménique des Églises (COE). Cette ONG basée au Grand-Saconnex regroupe 350 Églises (protestantes, orthodoxes, luthériennes, entre autres) et représente plus de 500 millions de chrétiens. Une belle reconnaissance. Cela alors que l’Église catholique a toujours refusé de devenir membre de ce conseil. Elle collabore certes avec l’organisme et ses délégués participent à des commissions depuis 1936, mais d’adhésion formelle, point.

Annonce surprise du pape?

Ainsi, en filigrane derrière ce refus, un enjeu: adhérer, ce serait reconnaître officiellement toutes les autres Églises… Or si l’Église catholique romaine reconnaît des Églises chrétiennes – l’anglicane et l’orthodoxe par exemple –, d’autres confessions chrétiennes ne le sont pas pleinement. À l’image de l’Église protestante, considérée comme une «communauté ecclésiale» et n’ayant par conséquent pas de légitimité à être un interlocuteur légitime. Les spéculations vont alors bon train: le pape pourrait-il annoncer jeudi que l’Église catholique devient enfin membre du COE? Monseigneur Charles Morerod, évêque du diocèse de LGF, déclarait récemment au média cath.ch que «ce que le pape va dire de l’unité des chrétiens est clairement le moment le plus attendu de la visite» et que «le pape François est capable de nous surprendre». S’attend-il à une annonce précise? «Je ne sais pas du tout ce qu’il va dire, mais on le saura bientôt», nous répond-il.

Ghislain Waterlot, doyen de la Faculté de théologie de l’Université de Genève, n’envisage pas de grande révélation, «je serais très surpris». De même, pour l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal (qui représente l’évêque à Genève), l’annonce d’une adhésion «est probablement une rumeur infondée. Mais on peut l’espérer! Ce serait une bonne nouvelle. Un signe d’un engagement de l’Église encore plus important au sein du COE et en faveur de l’œcuménisme.»

Reconnaissance en marche

Le Vatican est-il vraiment prêt à franchir ce pas? «L’Église sort petit à petit de l’exclusivisme, indique Ghislain Waterlot, également professeur de philosophie de la religion et d’éthique. Mais elle n’y est pas encore. Or devenir membre du COE signifierait justement aller vers une reconnaissance pleine et entière de la diversité des Églises.»

Mgr Morerod rappelait, dans nos colonnes, une raison invoquée pour justifier la non-adhésion au COE: les délégations de cet organe sont proportionnelles au nombre de membres des Églises. En devenant membre, elle représenterait deux tiers du total, ce qui pourrait causer un déséquilibre. «Ce serait beaucoup et c’est vrai que c’est un obstacle, admet le doyen. Mais il serait surmontable, ce n’est pas la seule raison.»

Annonce détonante ou non, la visite du pape François est en soi un signal fort, continue-t-il. «La messe et ses 41'000 participants sont un événement médiatique important. Mais le vrai point fort de la journée, ce sont ces étapes, matin midi et après-midi, au COE. C’est la marque d’une ouverture qui se manifeste par le fait d’aller au-devant du dialogue.» L’abbé Desthieux abonde et insiste sur le «signal fort». «Le pape reçoit chaque semaine des invitations aux quatre coins du monde et ne peut évidemment pas toutes les honorer. Alors il envoie un légat pontifical, un cardinal, pour le représenter. Il a choisi de venir en personne à Genève.»

D’autres avant François ont rendu visite au COE: Jean-Paul II en 1982 et Paul VI en 1969. Qu’est-ce qui est si exceptionnel cette fois? «Pour ces deux papes, ce n’était qu’une étape parmi d’autres, répond Ghislain Waterlot. Paul VI est venu à Genève pour l’anniversaire du Bureau international du travail, quant à Jean-Paul II, c’était pour une visite aux organisations internationales. Le pape François vient spécifiquement pour le COE.»

«Notre souci sera le grand nombre de personnes à un temps T»

Palexpo a l’habitude des grands rassemblements. Son directeur rassure: «Je suis confiant sur la bonne ambiance».

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

«Un événement inédit.» C’est en ces termes que la police genevoise qualifie la venue du pape François à Genève. Inédit en termes de sécurité et de concentration de visiteurs: 41 000 personnes sont attendues à Palexpo pour la messe. Si les fidèles devraient arriver de manière échelonnée, le départ se fera en revanche au même moment pour ces dizaines de milliers de personnes… Un défi logistique pour Palexpo. Le point avec son directeur général, Claude Membrez.

Comment sera organisée la messe?

La Halle 7 fera office de sas de sécurité, c’est par là qu’entreront les gens. Les contrôles seront draconiens, avec un système de scan comme à l’aéroport, des fouilles de sacs. Nous allons tenter de fluidifier cette étape au maximum pour éviter l’attente à l’extérieur. Une fois à l’intérieur, les gens pourront bénéficier de stands de boissons et prendre l’air sur les dizaines de mètres carrés en terrasse. La messe sera célébrée dans trois halles (4, 5 et 6), avec un autel. Ses pourtours seront réservés aux prêtres qui concélèbrent, à divers représentants religieux, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Les paroissiens seront répartis dans différents carrés (ndlr: l’Église catholique de Genève indique que 95% des places seront assises).

Comment arrivera le pape?

Il ne veut pas arriver par les hauteurs afin de ne pas dominer les fidèles. Et il souhaite un bain de foule. Mais nous n’avons pas encore les détails, pour des raisons de sécurité. L’hypothèse la plus probable est qu’il traversera la Halle 6 jusqu’à la 4. On nous a demandé un petit véhicule pour circuler, comme une voiturette de golf, je ne sais pas si ce sera utilisé.

A-t-il des exigences particulières?

Non, aucune demande de rock star! Il souhaite seulement une pièce pour se reposer et recevoir des invités. Il aura des WC privatifs, qui existent dans la Halle 3. Rien d’extravagant, c’est l’humilité la plus parfaite. Il se focalise sur le contenu de l’événement plutôt que sur sa forme. En revanche, des personnes qui souhaitent absolument pouvoir lui parler nous ont écrit pour savoir comment faire pour le rencontrer… Ce qui est impossible.

Avez-vous déjà eu à gérer une manifestation d’une telle ampleur?

Autant de personnes à un même moment, non. Nos plus gros concerts – Metallica, Mylène Farmer ou Depeche Mode – ont réuni entre 22 000 et 24 000 personnes.

Appréhendez-vous ce 21 juin?

Nous avons l’habitude d’accueillir un grand nombre de personnes, ça ne nous effraie pas. Le Vatican aussi est rodé, car le pape se déplace beaucoup, et il nous fournit un canevas précis. Ce qui nous cause un peu de souci en revanche, c’est le très grand nombre de personnes à un temps T. À l’arrivée, avec les cars, les véhicules indépendants, mais surtout au départ. Mais je suis assez confiant sur la bonne ambiance, les gens viendront tôt et dans un état d’esprit de liesse. Ce n’est pas un concert mais une messe, le public est une population de ferveur qui ne va pas chercher les problèmes.

Des écrans géants seront-ils installés à l’extérieur?

Non, le diocèse a renoncé à proposer une retransmission dans le parc Sarrasin attenant. Il aurait fallu un concept sécuritaire et sanitaire, des contrôles, des Samaritains, des WC… Un travail de titan.

(24 heures)