Le parlement valaisan soutient bien Sion 2026

Le parlement valaisan a adopté le crédit de 100 millions de francs (60 millions pour les infrastructures pérennes et 40 millions pour la sécurité) par 101 voix contre 22 et 5 abstentions. Un vote sans surprise, dans la lignée de celui de l'entrée en matière en début de semaine.

La commission parlementaire en charge du dossier, suivie par la majorité des députés, a accepté deux amendements sur les cinq proposés par différents partis. Le premier introduit un article sur la mise en place d'une «gouvernance au service du développement durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources».

Un second introduit le respect des normes sociales et salariales en vigueur, et notamment des conventions collectives de travail, durant toute la durée de l'organisation et du déroulement des jeux. Une mesure saluée à l'issue des votes par les syndicats chrétiens du Valais (SCIV) via un communiqué.

Un «piège financier»

Le PDC et le PLR ont redit leur enthousiasme pour le projet Sion 2026. Selon eux, il sera bon pour l'économie et pour l'image du canton.

Les Verts, une partie de la gauche et de l'UDC se sont montrés critiques. Ils ne croient pas en un CIO nouveau, dénoncent une durabilité qui ne serait qu'un slogan et redoutent «un piège financier».

Le canton cosigne

Le conseiller Frédéric Favre a affirmé que le canton cosignerait le contrat ville hôte en compagnie de la ville de Sion avec le CIO, si ce contrat était acceptable. «Tous les Valaisans seront donc solidairement responsables et passeront à la caisse en cas de déficit», a réagi le député Emmanuel Amoos (AdG).

«Nous ne sommes pas dans la folie des grandeurs, nous respectons le contribuable. Le peuple peut nous faire confiance», a indiqué Frédéric Favre avant le vote des députés.

Séquence séduction

En ouverture de session, avant que ne soit traité le soutien financier à l'organisation des JO, le président du Grand Conseil a joué la carte de l'émotion. Il a invité en plénum le double médaillé de ski alpin aux JO de Pyeongchang, Ramon Zenhaüsern.

Devant les députés, le champion haut-valaisan a déploré l'ambiance des jeux sud-coréens, où il y avait «très peu de spectateurs». Il a vanté ceux de Sion 2026 qui seraient selon lui «différents, modestes et durables». (ats/nxp)