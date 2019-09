Le «passeport» digital doit être géré par les privés

Pas question de mollir et de céder aux sirènes de la gauche. C’était le mot d’ordre à droite, mardi, quand le Conseil national a abordé le touffu sujet du «passeport» électronique. Ce dernier doit permettre d’identifier à 100% une personne sans qu’elle se déplace physiquement à un guichet. Cela permettrait de faciliter les actes administratifs sur internet et pourrait également simplifier les achats commerciaux en ligne, où une jungle de «login» prolifère.

La gauche et la droite s’écharpent cependant pour savoir qui doit avoir le rôle clé en la matière: l’État ou les privés. Le Conseil national, par sa majorité UDC-PLR, a clairement répondu que les privés devaient avoir le «lead», et l’État jouer un rôle subsidiaire. «Il est avantageux que les privés se chargent de développer le système d’identité électronique tout en sachant que la police fédérale gardera la haute main sur les données d’identification d’une personne, explique Giovanni Merlini (PLR/TI). Les exemples à l’étranger montrent qu’une solution purement étatique n’est pas assez flexible pour être largement utilisée dans le privé et rapidement améliorée en cas de besoin.» À droite, on souligne encore que les échecs retentissants pour les développements informatiques gérés par l’administration ont coûté beaucoup d’argent aux contribuables.

Pour la gauche, cette conception utilitariste est erronée. «Délivrer une identité électronique devrait être une tâche régalienne de l’État», explique Lisa Mazzone (Verts/GE). «Il est impensable d’aller chercher son passeport chez Google.» Voilà pourquoi la gauche demande que l’État, en parallèle aux privés, puisse aussi proposer son «passeport» électronique. Cela afin de «donner le libre choix aux citoyens». Haut-le-cœur à droite, où l’on fait remarquer que l’État sera alors juge et partie, ce qui fera fuir les privés. C’est donc non.

La gauche ne se décourage pas et tente d’amadouer la droite du National en lui recommandant de se rallier à la solution de compromis du Conseil des États. Celle-ci ménage la chèvre et le chou entre les intérêts du public et du privé. Elle a l’avantage d’éloigner l’éventualité d’un référendum, susurre tout miel la gauche. Cela fait l’effet contraire. Tel un bourdon, Lukas Reimann (UDC/SG) vrombit et fustige la faiblesse du Conseil des États impressionné par la menace d’un référendum. «Mais nous n’avons pas peur d’un référendum. Nous l’appelons même de nos vœux! Cela permettra d’expliquer les enjeux à la population et constituera une opération marketing formidable pour cette nouvelle identité électronique.»

La droite inflexible

Ne pas mollir, telle est donc la devise à droite. La conseillère fédérale PLR Karin Keller-Sutter, qui ne passe pas pour une mollachue et qui veut faire avancer le schmilblick, tente d’amener son camp à des compromis. Elle plaide pour la solution d’une commission fédérale indépendante pour avaliser et surveiller les privés. Non, c’est non car cela coûte trop cher, estime le National. Celui-ci maintient donc ses divergences avec le Conseil des États. On verra si une conciliation est encore possible ou si le projet risque de tomber à l’eau.