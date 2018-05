Le pavillon suisse remporte le Lion d'or

Le pavillon suisse a été inauguré vendredi par le président de la Confédération Alain Berset.

L'équipe d'architectes choisie pour représenter la Suisse a remporté le Lion d'or pour son projet «Svizzera 240: House Tour». Une première helvétique.

Cette exposition se concentre sur les intérieurs non meublés des logements contemporains et célèbre le «house tour» (visite de maison), une forme particulière de représentation architecturale, lit-on sur le site de Pro Helvetia, responsable du projet. Des environnements intérieurs sont créés à différentes échelles et reliés entre eux, formant une séquence labyrinthique de perspectives.

Les architectes primés Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg et Ani Katariina Vihervaara vivent à Zurich. Ils travaillent ensemble depuis 2015 en tant qu'assistants et chercheurs à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

«C'est un succès extraordinaire pour cette jeune équipe à la pointe de l'architecture suisse», a-t-il réagi après l'annonce de la victoire helvétique samedi matin. «J'ai été fasciné de voir comment ce projet joue avec notre perception des intérieurs», a-t-il ajouté, cité dans un mail de son porte-parole. La Biennale d'architecture de Venise se tient jusqu'au 25 novembre. (ats/nxp)