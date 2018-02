Le pédophile aurait forcé ses victimes à se prostituer

Le procès de R. T. est un cauchemar. Les deux premiers jours, le Tribunal pénal de la Gruyère s’est penché sur les accusations d’abus sexuels sur mineurs et de production et de diffusion de matériel pédopornographique en Thaïlande. Jeudi, la Cour a traité les soupçons de prostitution forcée. Le Suisse, né en 1944, aurait incité de jeunes garçons à vendre leur corps à Pattaya, dans son bar pour homosexuels et dans sa maison de campagne.

Il y a plus de huitante victimes dans cette affaire. Trois se sont portées parties civiles. Si elles ont choisi de ne pas assister au procès, elles ont insisté pour y être représentées par un avocat. L’un d’entre eux, Philippe Bardy, a raconté comment son client a été poussé dans la prostitution.

Descente aux enfers

R. T., qui vit depuis le début des années 1990 en Thaïlande, a rencontré sa proie dans le petit village de Nonghoï, à côté de Pattaya, où il a acheté un terrain pour y construire une maison. Le garçon vit alors dans la pauvreté. Il est élevé par sa grand-mère, qui devient rapidement la femme de ménage du Suisse. Ce dernier, qui estime être un bienfaiteur, est soupçonné d’avoir profité de cette misère pour arriver à ses fins. Les abus ont commencé en 2000, selon l’acte d’accusation. L’enfant a alors 10 ans. De 2003 à 2006, il apparaît sur plus de 400 photos à caractère pédopornographique et dans des vidéos obscènes. L’adulte l’a également incité à avoir devant lui des activités sexuelles (masturbations, fellations et pénétrations anales) avec d’autres copains, parfois avec son propre cousin.

La lente descente aux enfers ne s’arrête pas là. Philippe Bardy affirme que R. T. a offert son client aux visiteurs européens du bar de Pattaya. Les rencontres forcées se déroulaient dans les chambres de passe de l’établissement ou dans les appartements privés du patron. Ce dernier avait confirmé, durant l’enquête, que le petit se prostituait, mais pour son compte personnel, et gagnait 600 bahts par mois (environ 20 francs suisses), avant de se rétracter. «Seul son employeur peut connaître son salaire mensuel», a rétorqué Me Bardy devant la Cour.

«Trop efféminé»

Le calvaire est aujourd’hui terminé. Harcelé par la police thaïlandaise, R. T. décide de se réfugier à Bulle où il est arrêté en février 2015. L’enquête fribourgeoise a révélé cette question de la traite d’être humains. Les enquêteurs ont aussi trouvé plus de 5000 photos pédopornographiques dans l’ordinateur du Suisse.

R. T. conteste les accusations du client de Philippe Bardy. «Je ne me suis jamais intéressé à lui, car il était trop efféminé. Il n’avait pas ma sympathie», a-t-il entre autres déclaré en soulignant que c’est le garçon lui-même qui s’intéressait particulièrement au sexe. «Il voulait du sexe. Il était connu dans le village pour cela, tout le monde le savait.»

Il risque 15 ans de prison

Le prévenu nie tout et rejette la faute sur les jeunes Thaïlandais. C’est sa stratégie de défense depuis le début du procès. Et lorsque l’évidence des faits s’impose, il répond ne pas savoir quoi dire. Voire refuse de répondre. «Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles», a répété la présidente du tribunal, Frédérique Bütikofer Repond. Les plaidoiries et le réquisitoire ont lieu ce vendredi. Le retraité risque plus de 15 ans de prison ferme. (24 heures)