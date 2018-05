Ernst Sieber, peu connu en Suisse romande, est un peu l'abbé Pierre de la Suisse alémanique. En plus de son engagement auprès des marginaux et des défavorisés, le pasteur Sieber s'est aussi lancé dans la politique. Elu sur une liste des évangéliques, il a siégé au Conseil national de 1991 à 1994.

#Pfarrer Ernst Sieber hat uns verlassen. Jeder, der in den letzten 30 Jahren bei @radio24 gearbeitet hat und ihn kennenlernen durfte, weiss, was dieser Mensch für #Zürich geleistet hat. Danke für alles. Eine Strasse in seinem Namen wäre das Mindeste. Was denkt ihr? @stadtzuerich — Vladi Barrosa (@VladiBarrosa) May 20, 2018

L'année passée, il a reçu un Prix Courage Lifetime Award, qui a été remis pour la première fois. Il était doté de 10'000 francs. «Le pasteur Sieber et ses oeuvres sociales nous sont si familiers que l'on en est venu à considérer ces offres comme allant de soi. Mais sans le pasteur Sieber et son engagement, ces soutiens importants pour les personnes en marge de la société n'existeraient pas», avait alors souligné Andres Büchi, rédacteur en chef du magazine Beobachter, qui décerne les Prix Courage.

Des sans-abris ans un conteneur

Lors du rigoureux hiver 1963, Ernst Sieber transforme un conteneur en abri pour sans-logis. Dans les années 80, il acquiert une dimension nationale en dénonçant la misère de la scène des toxicomanes du Platzspitz de Zurich.

Il a créé des communautés thérapeutiques, des foyers pour sans-logis et des centres de rencontre dans quatre cantons de Suisse alémanique, employant plus de 200 collaborateurs. La fondation d'oeuvre sociale du pasteur Sieber a connu des problèmes financiers dans les années 1990 et 2000, qui ont conduit au départ de sa figure tutélaire.

Premier village pour SDF

En 2012, à 85 ans, Ernst Sieber a inauguré le premier «village» de sans-abris de Suisse à Zurich-Affoltern. Construits sur 3000 m2 avec des éléments préfabriqués en bois, les deux bâtiments peuvent accueillir 50 personnes qui gèrent elles-mêmes les lieux. L'installation a été baptisée «Brothuuse», traduction alémanique du mot hébreu Bethléem («maison du pain»).

La présence des locataires est limitée dans le temps. L'organisation autonome du village doit leur permettre de se sentir à nouveau comme des membres à part entière de la société. Le terrain occupé par la «Brothuuse» appartient à la ville. Ce projet constituait un rêve de longue date du pasteur. Il avait reçu un don de 75'000 francs de la fédération protestante de la ville de Zurich pour le réaliser. (ats/nxp)