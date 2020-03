«Le personnel soignant accomplit un travail incroyable»

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, a donné son premier point de presse sur le coronavirus mercredi à Berne au sortir d’une rencontre avec la députation tessinoise. Celle-ci, préoccupée par le développement de l’épidémie en provenance d'Italie, avait demandé à rencontrer les autorités fédérales. Chose faite puisque Alain Berset et Ueli Maurer étaient aussi présents.

Quelle est votre analyse de la situation?

Nous avons comme mission première de protéger la santé de la population. Voilà pourquoi nous avons pris des mesures et nous en prendrons d’autres . Nous sommes conscient que les temps sont très difficiles pour l’économie, pour les indépendants. On est en train de regarder comment les soutenir. Je remercie le personnel soignant qui accomplit un travail incroyable pour la population. Je remercie aussi les entreprises et les employés qui travaillent et contribuent à ce que la Suisse puisse fonctionner normalement pendant cette crise. Nous avons besoin de cette solidarité. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup.

Les Tessinois réclament une fermeture partielle de la frontière. Qu’en dites-vous?

La Confédération est en contact permanent avec les autorités tessinoises. Aujourd’hui nous avons reçu la députation tessinoise aux Chambres fédérales avec mes collègues Alain Berset et Ueli Maurer. Nous avons eu un bon échange. Le Tessin est dans une situation difficile, très lourde. La priorité pour le Conseil fédéral, c’est la santé de la population. Une fermeture des frontières est une mesure possible parmi d’autres. Mais on va l’examiner en collaboration avec les cantons.

Que pensez-vous de l’attitude de l’Allemagne qui bloque du matériel médical, dont des masques, à destination de la Suisse?

Nous avons immédiatement pris contact avec l'Allemagne pour trouver une solution. Dans cette situation tendue, chaque pays a tendance à regarder ses propres intérêts. Nous estimons qu’il faut une solidarité et des règles claires dans notre pays et aussi avec les autres pays. Le conseiller fédéral Guy Parmelin est en contact avec l’Allemagne pour régler le problème le plus vite possible.

Vous êtes inquiète?

Oui, je suis très inquiète. Mais je pense aussi qu’en Suisse nous avons la chance de très bien travailler ensemble avec les départements fédéraux et les cantons. C’est très important. Nous avons pris des mesures très tôt pour protéger efficacement la population: mesures d'hygiène, distance sociale, interdiction des grands rassemblements, etc.