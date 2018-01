Le plan B des patrons en cas de oui à «No Billag»

SSR, rempart ou danger démocratique?

Les petits patrons se sont évertués lors de leur conférence de presse à renverser une bonne partie des arguments des opposants à la suppression de la redevance radio-TV. Démonstration en trois points.

1. Diversité des médias et démocratie en danger:

Si la redevance tombe, c’est la voie ouverte à la «berlusconisation» ou à la «blochérisation» des radios-TV qui tomberont dans les mains de milliardaires. Un danger pour la démocratie, disent les opposants. Réplique des partisans de «No Billag»? C’est le contraire qui est vrai. La SSR est, selon le conseiller national Peter Schilliger (PLR/LU), un «mastodonte» doté d’un «budget milliardaire». Au bénéfice d’un monopole et de par «sa stratégie hégémonique évinçant systématiquement les médias privés», elle met en danger le pluralisme démocratique.

2. Écoles et routes sont payées par tout le monde:

Les opposants à l’initiative «No Billag» estiment qu’une redevance obligatoire pour tous est normale même si on ne consomme pas les chaînes de radio ou TV suisses. Ils prennent l’exemple des routes ou des écoles payées par l’impôt. Le président de l’USAM, le conseiller national Jean-François Rime (UDC/FR), conteste le parallèle. «En possession d’un blanc-seing, sans contrôle parlementaire et sans que le peuple n’ait rien à dire, les fonctionnaires de la SSR peuvent disposer librement de 1,2 milliard par année.»

3. La redevance profite aussi aux privés:

Les opposants insistent sur le fait que la suppression de la redevance mettra nombre de stations privées en danger de mort. Les partisans répliquent que la SSR accapare plus de 90% de la redevance. Après avoir concurrencé et entravé les privés, elle leur laisse désormais des miettes de subventions et utilise ces privés «comme feuille de vigne pendant la campagne de vote».