Le plus grand site de production Coop a ouvert

Coop a ouvert à Pratteln (BL) son plus grand site de production. Le projet de 380 millions de francs comporte, outre un centre de distribution, une nouvelle fabrique de chocolat et la plus grande unité d'embouteillage de vins de Suisse.

Le bâtiment, qui a nécessité trois ans pour être construit, dispose d'une surface de 108'000 m2, soit la grandeur de dix terrains de football. Environ 600 collaborateurs travailleront dans ce nouveau complexe, a déclaré jeudi lors de l'ouverture, Joos Sutter, le chef de Coop.

La cave est la plus grande de Suisse, selon Coop, car elle a une capacité de 7,5 millions de litres. Par année, 40 millions de bouteilles de vin y seront remplies.

Le nouveau bâtiment comporte aussi une chocolaterie. La marque de chocolat Halba du groupe Coop disposait jusqu'à présent de deux sites de production, l'un à Wallisellen (ZH) et un autre à Hinwil (ZH).

Dans la nouvelle unité, environ 50 tonnes de produits chocolatés par jour y seront fabriquées. Le chocolat est exporté dans 20 pays, dont la Chine et les Etats-Unis. (ats/nxp)