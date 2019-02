Le premier ministre néerlandais reçu à Berne

Une délégation du Conseil fédéral a reçu mercredi le premier ministre néerlandais Mark Rutte. Les discussions ont porté sur des questions bilatérales et les défis à venir aux niveaux européen et international.

La délégation suisse était composée du président de la Confédération Ueli Maurer ainsi que des conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Karin Keller-Sutter, indique mercredi le Département fédéral des finances (DFF) dans un communiqué. Les entretiens se sont déroulés au domaine du Lohn, près de Berne.

Habe mich gefreut, heute @MinPres Mark Rutte kennenzulernen. Unsere beiden Länder, Schweiz und Niederlande, pflegen enge Kontakte und teilen gemeinsame Werte. Herzlichen Dank für die interessanten Diskussionen.

Hartelijk dank! ???? #SwissEURelations @Swiss_NL pic.twitter.com/LhFXnFg8Mi — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 13, 2019

Partenaire important

La politique européenne des deux pays a notamment été à l'ordre du jour. La délégation du Conseil fédéral a souligné l'importance de la voie bilatérale et a présenté l'état des relations avec l'Union européenne (UE). Les discussions ont également porté sur le Brexit. Le défi migratoire a par ailleurs été évoqué. Tant la Suisse que les Pays-Bas ont plaidé pour des approches paneuropéennes. La Confédération s'est notamment inspirée du modèle néerlandais pour mettre sur pied la nouvelle procédure d'asile qui sera introduite à l'échelle nationale à partir du mois de mars prochain.

Les deux parties ont salué la diversité et l'intensité des relations entre les deux pays, qui coopèrent étroitement, notamment dans les secteurs de la formation, de la recherche et de l'innovation. Les Pays-Bas comptent en outre parmi les partenaires les plus importants de la Suisse en termes d'investissements directs. (ats/nxp)