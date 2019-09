Le président indien en visite d'Etat à Berne

Le Conseil fédéral a reçu vendredi à Berne le président de l'Inde Ram Nath Kovind et son épouse Savita Kovind avec les honneurs militaires. Les entretiens officiels ont notamment porté sur les chances de réalisation d'un accord de libre-échange.

Echanges très prometteurs

Lors de son allocution de bienvenue, le président de la Confédération Ueli Maurer a salué la visite d'Etat du président indien, a indiqué en fin de journée un communiqué de plusieurs départements fédéraux. Il y voit la preuve du nouvel élan qu'ont pris les relations bilatérales des deux pays dans la période qui a suivi les festivités organisées en 2018 pour le 70e anniversaire de leur traité d'amitié.

Les entretiens officiels se sont déroulés en présence du président de la Confédération, de la vice-présidente du Conseil fédéral Simonetta Sommaruga et des conseillers fédéraux Guy Parmelin et Ignazio Cassis.

La conclusion de l'accord de libre-échange que l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Inde négocient depuis 2008 et les négociations sur un accord bilatéral de protection des investissements ont été évoquées.

La collaboration bilatérale pourrait être renforcée dans la science, la recherche et la formation ainsi que dans des actions de lutte contre les changements climatiques, poursuit le communiqué. Les deux parties ont souligné que les échanges bilatéraux semblent très prometteurs dans le secteur du trafic ferroviaire et ont évoqué la collaboration dans les domaines des cleantech et des énergies renouvelables.

Déclarations d'intention signées

À l'issue des discussions officielles, la Suisse et l'Inde ont signé diverses déclarations d'intention. Les présidents Ueli Maurer et Ram Nath Kovind ont également participé à un forum économique indo-suisse à Berne. Un banquet officiel devait être organisé vendredi en soirée.

La visite du président indien s'inscrit dans la série de contacts réguliers au plus haut niveau qui ont eu lieu ces dernières années. L'Inde et la Suisse entretiennent un dialogue politique régulier depuis 2005. L'Inde est le troisième partenaire commercial de la Suisse en Asie. (ats/nxp)