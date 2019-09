Le procureur général Lauber est désavoué

Grosse secousse à Berne. Le procureur général Michael Lauber est désavoué. La Commission judiciaire du parlement fédéral a décidé ce mercredi de ne pas recommander sa réélection le 25 septembre prochain. Le vote est sec puisqu'il a été acquis par 9 voix contre 6 et une abstention. Autant dire que Michael Lauber se trouve au bord du gouffre. Il peut théoriquement encore être sauvé par l'Assemblée fédérale, souveraine en la matière. Mais celle-ci prendra-t-elle le risque d'accorder sa confiance à un procureur général, pareillement giflé par la commission ad hoc? Ce serait une surprise.

Pourquoi Michael Lauber a-t-il trébuché devant la commission? Principalement à cause des rencontres non protocolées qu'il a eues avec le boss de la FIFA, Gianni Infantino. Le fait qu'il ait été dessaisi de l'affaire par le Tribunal pénal fédéral n'a pas arrangé les choses. Michael Lauber a tenté de plaider sa cause une dernière fois ce mercredi matin devant la Commission judiciaire. En vain.

(Développement suit)