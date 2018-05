Le projet alternatif du contournement désavoué

Le projet alternatif au contournement Ouest de Bienne par l'A5 se révèle plus cher et moins efficace que le tracé officiel. Ce constat émane des experts de la Confédération et du canton de Berne qui ont analysé la variante présentée par le comité citoyen «Axe ouest: pas comme ça».

Le mouvement «Axe ouest: pas comme ça» estime qu'il est possible de réaliser le contournement Ouest de Bienne par l'A5 en renonçant aux deux jonctions à ciel ouvert au centre-ville afin de préserver le patrimoine bâti. Son modèle prévoit aussi la construction d'un tunnel de cinq kilomètres longeant la gare et le lac.

Cette proposition alternative est en principe réalisable, mais elle désengorgerait nettement moins bien les quartiers que le projet définitif, explique le gouvernement bernois dans une réponse à une motion publiée mardi. Elle obligerait aussi les communes et le canton de Berne à assumer une part plus importante des coûts.

L'Office fédéral des routes (OFROU) a donc émis un avis négatif sur ce modèle alternatif et le gouvernement bernois a refusé de procéder à une étude comparative détaillée. La Confédération avait déjà fait savoir qu'elle ne comptait pas participer au financement des coûts de planification supplémentaires.

Sans ces nouvelles jonctions« Bienne Centre» et «Faubourg du Lac», le volume du trafic resterait très important dans les quartiers à proximité du lac, soulignent les experts fédéraux et cantonaux. Ces spécialistes ont aussi des doutes sur l'exploitation du tunnel. L'ouverture des 2,3 km du contournement Ouest n'est pas prévue avant 2035. Les coûts de ce tracé sont budgétisés à quelque 2,2 milliards de francs. Presque entièrement souterrain, ce contournement doit délester les quartiers d'habitation du trafic d'agglomération. (ats/nxp)