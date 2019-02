Le projet de couverture autoroutière prend forme

Le projet de couverture de l'autoroute pour le secteur de Chamblioux-Bertigny, dans le contournement de Fribourg, prend forme. Le Conseil d'Etat fribourgeois vient d'adopter un projet de décret et de message concernant un crédit d'études.

Ce dernier se monte à 8,25 millions de francs, dont la moitié devrait être assumée par l'Etat de Fribourg. Le crédit d'études permettra de définir la longueur optimale pour la couverture et de mener les études techniques, a indiqué mardi à Fribourg le conseiller d'Etat Jean-François Steiert, en charge des constructions.

Grand Conseil en mars

L'argent assurera encore la formulation de concepts en termes de programme, d'affectations et d'aménagements urbanistiques et paysagers pour le projet, en respect avec le développement durable, a précisé le ministre socialiste. Le Grand Conseil se prononcera en mars, une large majorité des partenaires ayant déjà donné leur aval.

Le dossier est en discussion depuis des décennies. «Dans les années 1980, il était question d'une réalisation en 1992», a rappelé Jean-François Steiert. Il a repris plus récemment avec en particulier la signature en décembre 2017 d'une convention entre l'Etat de Fribourg et l'Office fédéral des routes (OFROU).

Le projet concerne notamment les communes de Givisiez et Granges-Paccot (FR), dans la zone comprise entre Fribourg-Nord et Fribourg-Sud. En décembre, leurs citoyens ont accepté de participer au financement des études. Givisiez, commune la plus concernée par le projet, paiera plus d'un million de francs, réparti sur cinq ans.

Chantier géant

La couverture représente un chantier géant avec pour ambition de créer un nouveau centre-ville entre Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot et Villars-sur-Glâne. Selon les variantes, à savoir la longueur de la couverture, entre 1250 et 1400 mètres, les coûts portent sur des montants compris entre 143 millions et 191 millions de francs.

«L'Etat de Fribourg a pris ses responsabilités en avançant l'argent», a relevé Georges Godel, conseiller d'Etat en charge des finances. Les autres 4,125 millions de francs sont à partager entre les quatre communes concernées et d'autres partenaires (Bourgeoisie de Fribourg et Transports publics fribourgeois).

L'Etat prévoit de récupérer l'argent avancé lors de phases suivantes, a noté le grand argentier. «Un concept directeur devrait être présenté au 1er semestre 2020», a expliqué Joana de Weck, cheffe de projet, suivi du lancement d'un concours d'idées. Les travaux dureront 24 mois, avec des premiers plans d'aménagement dès 2024/2025.

Nouveau quartier

A proximité d'axes de transports publics (urbains et régionaux), de la future gare de Givisiez et de l'A12, le quartier pourrait accueillir entre 20'000 et 30'000 habitants. Il devra être pensé de manière globale et allier activités, habitat et loisirs pour devenir un véritable quartier mixte durable de l'agglomération.

L'OFROU s'engage pour sa part à participer à hauteur de 33 millions de francs, soit le montant prévu pour la construction de parois antibruit. Plus généralement, la construction de la couverture de Chamblioux-Bertigny doit permettre de combler la césure que représente aujourd'hui l'autoroute à travers l'agglomération de Fribourg. (ats/nxp)