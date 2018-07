Le record de chaleur de 2003 est déjà battu

Tout le monde se souvient de l'été 2003 et de la vague de chaleur qui avait étouffé la Suisse alors. Il y a fort à parier que 2018 restera également dans les mémoires. Car la période avril-juillet est la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures en 1864, selon MétéoSuisse.

En 2003, la période avait affiché une température moyenne en Suisse de 11,8 degrés. Cette année, on en est déjà à 12 degrés. Et ce chiffre pourrait encore grimper, puisque nous allons dépasser encore les 30 degrés au thermomètre au moins ces prochains jours.

Manque de pluie: vers un record aussi

Côté sécheresse, le record n'est pas encore battu, mais presque. La période avril-juillet a enregistré la pluviométrie la plus basse depuis près d'un siècle. Il faut remonter à 1921 pour connaître une période encore moins pluvieuse, selon MétéoSuisse.

Si ce temps sec et chaud réjouit les vacanciers, il continue en revanche de peser sur l'environnement. Conséquences: des cours d'eau en dessous de la moyenne en terme de débit, particulièrement en Suisse centrale et orientale, et un danger d'incendie de forêt marqué à fort. Les cantons du Valais a ainsi décrété une interdiction absolue de faire du feu en plein air. Le canton de Fribourg a, lui, lancé mardi un appel à la prudence, une mise en garde déjà lancée par de nombreux cantons dont Berne, Jura et Vaud.

La situation a en outre poussé plusieurs cantons à prononcer une interdiction de pompage dans les cours d'eau. Dans la région bâloise, les autorités ont commencé à évacuer les poissons - principalement des truites - de cours d'eau présentant un niveau particulièrement bas.

(nxp)