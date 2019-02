Le salaire du patron de Texaid fait réfléchir

La «SonntagsBlick» a lancé un gros pavé dans la mare des organisations d'entraide dimanche. Elle a en effet révélé que le patron de Texaid, l'entreprise qui récupère les vieux habits des Suisses, touchait un salaire de 550'000 francs par an. Et l'homme a acheté deux villas à Baar (ZG), une commune fiscalement intéressante, pour les démolir et construire du neuf. Le projet est devisé à 10 millions de francs, selon le journal.

Le «Blick» revient lundi sur le sujet et se demande s'il est possible de gagner autant d'argent avec les vieux habits que les Suisses abandonnent dans un but charitable. Hic: Texaid est une société privée qui n'est pas obligée de publier ses comptes annuels. Et elle n'a pas voulu dévoiler ses bénéfices au journal, se contentant de préciser que son patron gagnait de l'argent également sur les marchés.

100 millions de chiffre d'affaires

Il existe pourtant quelques chiffres. Fondée en 1978 et basée dans le canton d'Uri, elle a été créée comme un partenariat entre une entreprise privée allemande et la Croix-Rouge Suisse, Caritas Suisse, Secours suisse d'hiver, Solidar Suisse, Kolping Suisse et EPER. On sait que Texaid génère environ 100 millions de francs de chiffre d'affaires par an et qu'en 2017 elle a versé 7,8 millions de francs aux organisations humanitaires et quelque 40 millions au cours de ces 5 dernières années. Mais le flou règne sur le montant et la répartition de ses bénéfices, souligne le quotidien.

Du coup, certaines entreprises partenaires, qui possèdent 50% de Texaid, s'interrogent désormais à leur tour. «Les organisations d'entraide discuteront ensemble de la question de la transparence», annonce ainsi Sabine Zeilinger, porte-parole de la Croix-Rouge suisse (CRS). Mais d'autres indiquent qu'elles sont informées de la marche des affaires de Texaid ainsi que du salaire de son patron mais qu'elles n'y voient rien à redire.

Cependant, pour Sabine Zeiligner, une plus grande transparence de la part de la firme uranaise ferait du bien à tout le monde et permettrait aussi de corriger l'image erronée auprès du grand public du T-Shirt récupéré par Texaid et qui se retrouve sur le dos d'un enfant en Afrique ou en Asie. Ce qui est loin d'être le cas puisque Texaid s'attache surtout à recycler judicieusement les habits, si possible de manière rentable. Selon la firme, seuls 5% des vieux vêtements collectés ne peuvent pas être récupérés.

(nxp)