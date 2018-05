Le scoop autour du «lac de Gollum» fait plouf

Le célèbre lac souterrain de Saint-Léonard aurait inspiré J.R.R. Tolkien. L'auteur du «Hobbit» et du «Seigneur des anneaux» l'aurait eu en tête au moment de décrire la mystérieuse grotte où Bilbo rencontre Gollum. Cette théorie fait la Une du «Nouvelliste» ce vendredi, qui y consacre une pleine page avec force illustrations. Mais tout le Valais s'esclaffe sur les réseaux sociaux. Et pour cause: si l'écrivain anglais a bel et bien visité la région en 1911, le plan d'eau souterrain n'a été découvert qu'en... 1943.

Marc-André Berclaz, directeur de l'antenne valaisanne de l'EPFL, a été l'un des premiers à pointer cette bourde monumentale sur Facebook, déclenchant un flot de réactions ironiques. L'une des plus drôles est signée Lorenzo Malaguerra, le directeur du Théâtre du Crochetan, à Monthey: «On dit même que Dieu se serait inspiré de Constantin pour écrire la Bible».

L'hypothèse d'une Vaudoise

L'histoire ne dit pas si les responsables du site touristique de Saint-Léonard rient jaune ou se réjouissent du coup de pub offert par cette histoire. Le «Nouvelliste» ne les cite pas dans son article du jour. Sa source est une Vaudoise passionnée de l'oeuvre de Tolkien, Monique Golay. «Il y avait à l'époque où il a fait ce voyage un tunnel qui reliait Grange au lac de Saint-Léonard. Il est fort probable qu'il l'ait vu ou qu'il en ait entendu parler car le lac était nimbé d'une aura légendaire, avance-t-elle.

Monique Golay «rassemble ses connaissances dans un guide qui devrait être édité bientôt», indique le quotidien valaisan. Peut-être devra-t-elle revoir le chapitre concernant la grotte du Gollum... Sur les réseaux sociaux, un autre fan de Tolkien se montre sévère: «Dans son récit très détaillé des quelques jours qu'il passa en Suisse, où chaque village est décrit, et les trajets détaillés, il est fait mention de son passage du Grimsel à Zermatt, via Brigue et Viège, et son retour par le Glacier Express via la Furka. Dire qu'il aurait passé par le Valais romand est une pure hypothèse, pour ne pas dire plus». Oups. (24 heures)