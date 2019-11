Le sénateur sortant Ruedi Noser serait réélu

Selon une projection de l'office cantonal de la statistique, le libéral-radical zurichois Ruedi Noser devance nettement la candidate verte Marionna Schlatter au 2e tour de cette élection.

Le sénateur sortant obtiendrait environ 183'000 voix, alors que son adversaire en réunirait 118'000, indiquent les autorités cantonales. Ruedi Noser rejoindrait ainsi l'autre conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch (PS), réélu le 20 octobre au premier tour de l'élection au Conseil des Etats.

Ce jour-là, le libéral-radical avait nettement manqué la majorité absolue, contrairement au socialiste. Mais il avait largement devancé Roger Köppel (UDC), qui s'est retiré sa faveur, et Marionna Schlatter, arrivée quatrième de ce premier scrutin.

Le duo représentant le canton de Zurich au Conseil des Etats reste donc inchangé, selon la projection des autorités cantonales. Daniel Jositsch et Ruedi Noser y siègent depuis 2015. Les résultats définitifs devraient être connus d'ici à 16h30.

Et à Saint-Gall...

Les St-Gallois Benedikt Würth (PDC) et Paul Rechsteiner (PS) semblent bien partis pour être réélus au Conseil des Etats. Ils devancent tous deux le candidat UDC Roland Rino Büchel, après le dépouillement dans 31 des 77 communes dans le 2e tour de cette élection.

Le démocrate-chrétien, avec 18'327 voix, et le socialiste, avec 13'898 suffrages, figurent dimanche aux deux premiers rangs synonymes de réélection pour eux, alors même que les plus grandes communes n'ont pas encore transmis leurs résultats. Ces dernières leur sont en principe les plus favorables.

Le conseiller national de l'UDC Roland Rino Büchel accuse plus de 1000 voix de retard sur Paul Rechsteiner. Il rassemble 12'859 unités après 31 des 77 communes.

Et à Soleure...

Le socialiste Roberto Zanetti reste conseiller aux Etats. Les citoyens soleurois l'ont largement réélu dimanche au second tour face à Christian Imark (UDC). Il rejoint ainsi l'autre sortant, Pirmin Bischof (PDC), réélu au premier tour le 20 octobre dernier.

Roberto Zanetti a obtenu 42'666 voix contre 27'243 pour le conseiller national UDC. Il a ainsi réuni 61,03% des suffrages, indique la Chancellerie d'Etat cantonale. Le taux de participation a atteint 39,32%.

Elu pour la première fois à la Chambre des cantons en 2009, le socialiste était soutenu par les Verts qui avaient retiré leur propre candidat au soir du premier tour. Le 20 octobre, Pirmin Bischof a été réélu d'entrée avec un score dépassant de près de 2600 voix la majorité absolue. Il n'avait manqué que 2200 voix à Roberto Zanetti pour en faire de même. Le sénateur du PS détenait en outre une avance de 13'000 suffrages sur Christian Imark. Au second tour, le candidat de l'UDC était soutenu par le PLR qui avait retiré son candidat nettement battu. (ats/nxp)