Le service national universel français n’inspire pas vraiment la Suisse

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, le Service national universel vit sa première phase de test en France avec 2000 jeunes engagés pour deux semaines dans treize départements. À terme, cela devrait concerner tous les adolescents et adolescentes entre 16 et 18 ans. Ils recevront une formation collective de deux semaines puis pourront s’engager pour la même durée auprès d’associations, de services publics, etc. Ils seront ensuite libres de prolonger cet engagement pour trois mois dans le civil ou dans l’armée.

Lire aussi: Un service national universel pour recoller la France

Contexte favorable en Suisse

En Suisse, l’idée d’un service citoyen obligatoire fait plus que de renaître de ses cendres. Laissant cette porte entrouverte il y a quelques semaines, la conseillère fédérale Viola Amherd suscite les espoirs de tous ceux qui se sont cassé les dents au parlement avec une pareille initiative. Une association, ServiceCitoyen.ch, planche même sur une initiative populaire en ce sens. Mais auprès du comité, la variante française est passée relativement inaperçue et ne suscite qu’un intérêt modeste.

«Il y a une vraie différence de culture de l’État. En France, il y a une séparation forte entre le citoyen et l’État, qui impose ses vues d’en haut. En Suisse, par le système de milice, le citoyen incarne aussi l’État, il y a un fort principe de subsidiarité. Notre initiative vise d’abord à promouvoir et même à renforcer ce système de milice», détaille Quentin Adler, coprésident de ServiceCitoyen.ch.

Au fond, le texte prévoit d’étendre le service aux femmes et d’étendre le but du service à des engagements publics en faveur de la collectivité ou de l’environnement (service civil, protection civile, pompiers volontaires, voire mandats politiques communaux) tout en maintenant les effectifs de l’armée. Mais il ne réjouit pas les milieux militaires, c’est un euphémisme, et un rapport commandé par le Conseil fédéral en 2016 y est fermement opposé. Le modèle avait été jugé «inefficace, dangereux pour le marché du travail et surtout difficilement compatible avec l’interdiction du travail forcé».

Nombre de jours à déterminer

Dans «Le Matin Dimanche» du 26 mai dernier, le conseiller national Mathias Reynard (PS/VS) – dernier à avoir essayé d’introduire un service citoyen en 2014 – disait ne pas croire à ces arguments. «Si on prend la durée des services militaire ou civil comme norme, évidemment qu’il y aura trop de monde. Mais on peut imaginer des engagements plus courts qui permettent à plus de monde de faire quelque chose», affirmait-il.

À ce titre, le modèle français, qui préconise un mois au maximum, n’est-il pas une bonne alternative? Quentin Adler ne peut se prononcer. «Notre initiative fixe un principe constitutionnel. Elle ne règle pas la question du nombre de jours de services. Par ailleurs, la notion de travail forcé n'est pas pertinente; il ne s’agit que d’étendre aux femmes un devoir civique normal qui existe déjà, et d’en élargir les options.» (24 heures)