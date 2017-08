Le ski à prix cassés est bien parti pour faire recette

Plus que six semaines pour profiter de l'offre Magic Pass. C'est le message que répéteront dès lundi les promoteurs de cet abonnement à prix réduit, qui donnera accès à 25 stations de ski romandes l'hiver prochain. Tarif actuel: 399 francs pour les adultes, 249 francs pour les enfants (6-15 ans). L'offre prendra fin le 30 septembre.

Cette campagne promotionnelle vise à relancer l'intérêt pour ce sésame hivernal, qui a connu un démarrage fulgurant ce printemps. Quelque 55'000 clients avaient passé commande entre le 11 et le 24 avril (le forfait adulte coûtait alors 359 francs). «Depuis, l'engouement s'est tassé, avant de reprendre ces jours-ci. C'est bien normal, puisque les gens ont pensé à leurs vacances d'été», observe Pierre Besson, patron de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets et président de la coopérative qui chapeaute l'opération.

Clientèle romande en tête

Sans livrer de chiffres précis, les responsables font part de leur satisfaction: le stock déjà écoulé correspond au double du nombre total d'abonnements de saison vendus la saison dernière par les 25 domaines skiables en question. En termes de revenus, la hausse atteint 50%. Sachant que l'objectif articulé en avril était de 120'000 sésames, on peut situer l'état actuel des commandes entre 70'000 et 100'000 unités. «Nous sommes dans la dernière ligne droite», assure Pierre Besson, optimiste quant au succès final de l'action.

Si quelques acheteurs proviennent de régions aussi exotiques que l'Australie et les Caraïbes, l'écrasante majorité réside en Suisse romande. Soit la clientèle prioritairement visée par les instigateurs du Magic Pass. «Si vous habitez Fribourg, Neuchâtel ou le canton de Vaud, vous irez aux Paccots certains jours et dans la vallée du Rhône quand vous aurez un peu plus de temps», imagine Pierre Besson.

Dans un monde des sports d'hiver en perte de vitesse, l'idée est «de redonner aux gens l'envie de profiter de la montagne, en réduisant l'obstacle du prix», résume l'hôtelier Jean-Daniel Clivaz, président de Crans-Montana Tourisme. «Une fois leur abonnement de saison en poche, ils pourront venir plus souvent, même quand il ne fait pas forcément grand beau. Ils iront dans les commerces, emmèneront leurs amis... Tout le monde sera gagnant.»

Saas-Fee en pionnier

L'expérience menée à Saas-Fee l'hiver dernier donne du crédit à ce scénario - pour autant que la neige soit au rendez-vous. En lançant un forfait de saison à 222 francs, le domaine haut-valaisan est parvenu à doper sa fréquentation (+50%) et ses recettes (+20%). L'opération est d'ailleurs reconduite pour la saison 2017-2018, la station n'ayant eu aucun mal à franchir le seuil de 77'777 commandes qu'elle s'était fixé.

Ces initiatives ont poussé quelques poids lourds du secteur à dépoussiérer leur politique tarifaire. Les quatre principaux domaines bernois - Jungfrauregion, Gstaad, Meiringen-Hasliberg et Adelboden-Lenk - introduisent ainsi un abonnement de saison commun à 666 francs pour 666 km de pistes. Aux Portes du Soleil, pas question de raboter le prix des forfaits adultes. En revanche, les partenaires franco-suisses se sont entendus pour proposer aux moins de 26 ans un forfait hivernal à 400 francs. De plus, pour tout achat d'un abonnement de saison adulte avant le 30 novembre, un forfait similaire pour un enfant de moins de 10 ans sera offert.

«Emulation positive»

Du côté de Verbier, les dirigeants des 4 Vallées draguent eux aussi uniquement les jeunes, avec un abonnement à 400 francs réservé aux moins de 25 ans. Il sera valable toute l'année, y compris pour les activités estivales (randonnée, VTT). Et donnera droit à des avantages substantiels dans plusieurs stations, en Suisse et à l'étranger.

Reste à savoir si toutes ces offres susciteront une demande suffisante. Comme celle des Portes du Soleil n'est disponible que depuis quelques jours, et que celles des 4 Vallées et des Alpes bernoises ne le seront qu'à partir de septembre, difficile de se prononcer avant plusieurs semaines. A Villars, Pierre Besson préfère parler «d'émulation positive» plutôt que de concurrence acharnée. «Cela donne au moins une bonne image du ski!» (24 heures)