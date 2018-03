Le sort de «No Billag» sera scellé dimanche

Le sort de l'initative No Billag sera enfin connu dimanche. Après des semaines de campagne, les Suisses se prononcent en effet sur la suppression de la redevance radio-TV, un vote qui pourrait entraîner la disparition de la SSR.

Actuellement, la redevance audiovisuelle en Suisse est l'une des plus chères d'Europe et s'élève à 451 francs suisses. Dans certains pays européens, comme en Espagne, elle n'existe pas, alors que dans d'autres, comme aux Pays-Bas, elle a été abolie, ou est sur le point de disparaître complètement, comme en Belgique.

Le vote sur la redevance est crucial pour le service public car la SSR, diffusée dans les 4 langues officielles, est financée à 75% par la redevance. Quelque 21 radios et 13 télévisions régionales remplissant un mandat de service public en bénéficient aussi. Au total, 13'500 emplois directs et indirects sont menacés, selon Berne.

La SSR, où travaillent environ 6000 personnes, «devra rapidement cesser son activité en cas de oui à l'initiative», selon son porte-parole, Daniel Steiner. «Sans redevance, il serait impossible dans un petit pays quadrilingue comme la Suisse d'avoir une offre audiovisuelle remplissant, ne serait-ce que partiellement, le même mandat de service public qu'aujourd'hui», indique-t-il.

Millenials

Les partisans de la suppression de la redevance font eux valoir que l'argent que le citoyen économisera permettra de libérer un «énorme pouvoir d'achat» qui sera réinvesti dans l'économie. Cette perspective a séduit l'UDC, seul parti à avoir apporté son soutien à l'initiative.

A l'origine du comité anti-redevance, des Millenials, cette génération de jeunes qui ont grandi avec internet et délaissent la télévision traditionnelle au profit des plateformes de vidéo en ligne sur abonnement. La redevance «n'a plus rien à voir avec notre génération, elle est trop chère et correspond à un système étatique que nous n'avons pas envie de soutenir», explique Le responsable romand de la campagne, Nicolas Jutzet (JPLR/NE). Il faut «payer pour ce que l'on consomme», grâce aux abonnements, explique-t-il.

Outre la suppression de la redevance, l'initiative demande aussi que l'Etat ne subventionne aucune chaîne de radio ou de télévision et qu'il n'exploite pas de chaîne publique en temps de paix.

«L'idéal: l'abo»

«Le système idéal, c'est l'abonnement. On choisit tellement d'autres choses: nos vêtements, notre nourriture, notre formation... pourquoi est-ce qu'il faudrait que cela soit différent pour les médias?», fait valoir Louise Morand, étudiante en droit de 20 ans à Genève, vice-présidente des Jeunes libéraux-radicaux Genève. Elle préside également le comité de campagne «No Billag» dans le canton du bout du lac.

Les partisans de la redevance bénéficient du soutien du Conseil fédéral, qui a assuré que «beaucoup d'émissions, en particulier sur des thèmes politiques et sociétaux importants, disparaîtraient» sans redevance car «la publicité et le sponsoring ne suffisent pas en Suisse pour financer dans tout le pays des programmes diversifiés de bonne qualité».

Plutôt non, selon les sondages

Selon les derniers sondages, on s'achemenirait plutôt vers un rejet de l'initiative. Selon le dernier sondage de gfs.bern paru le 21 février, l'opposition réunit désormais 65% (+5). A l'opposé, 33% se disent favorables ou plutôt favorables à la suppression de la redevance radio-TV. Par rapport au premier sondage SSR publié le 26 janvier, le nombre des indécise reste stable et très faible (2%).

Le troisième sondage du groupe de presse Tamedia, aussi publié le 21 février, va dans le même sens, mais l'écart est moins net. L'initiative est rejetée à 60%, contre 39% d'acceptation (38% dans le deuxième sondage publié le 7 février) et 1% d'indécis.

Il faut dire que les milieux intéressés n'ont pas pris la menace à la légère. Politiques, sportifs, cinéastes... nombreux sont ceux qui ont pris la parole pour défendre la redevance, même le patron de l'UBS. La mobilisation a pris un caractère «exceptionnel» pour la Suisse, où l'abstention est très souvent le vainqueur des élections, a expliqué le politologue Pascal Sciarini, de l'université de Genève.

Une chose est sûre: Berne a décidé que si les Suisses maintiennent la redevance dimanche dans les urnes, son prix sera abaissé à 365 francs dès 2019. Elle devra en revanche désormais être payée par tous, même ceux qui n'ont pas de TV ou de radio. (nxp)