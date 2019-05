Le sort de l’aide sociale est entre les mains des Bernois

De mémoire de député, le canton de Berne n’avait pas vécu campagne si clivante depuis longtemps. Dimanche, les Bernois votent sur une révision de la loi sur l’aide sociale. Porté par le ministre UDC Pierre Alain Schnegg, le texte prévoit une réduction du forfait d’entretien, ce montant destiné à garantir un minimum vital à ses bénéficiaires. Le résultat du scrutin sera suivi dans toute la Suisse. En cas de oui, Berne foulerait aux pieds les lignes directrices de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Le coup de rabot fera-t-il tache d’huile? Ce scénario inquiète alors que les montants de l’aide sociale sont déjà attaqués à Bâle-Campagne et en Argovie. La peur de voir émerger un tourisme social agite aussi les esprits dans les cantons voisins.

Pas de quoi ébranler les partisans d’une révision. L’aide sociale, plaident-ils, est une solution transitoire pour les personnes en situation de détresse. «Elle ne doit en aucun cas devenir un revenu de base inconditionnel, qui a été clairement rejeté par le peuple», lance Pierre Alain Schnegg. En taillant dans le filet social, l’objectif est de le rendre moins «attractif». Car, défend le comité de soutien, appuyé par l’UDC, le PLR et le PBD, les bénéficiaires ont «parfois un niveau de vie supérieur à celui de gens percevant un faible revenu». Autre argument: il s’agit d’adapter le montant de l’aide au revenu moyen des ménages bernois «nettement inférieur à celui de nombreux autres cantons, de même pour les dépenses», dit le ministre. Les coupes permettront enfin de soulager Canton et Communes grâce à des économies de 8 à 19 millions de francs.

Approuvé par la majorité bourgeoise du Grand Conseil, le projet introduit une baisse générale de 8% du forfait d’entretien. La réduction peut atteindre 15% pour les 18 à 25 ans et pour les demandeurs d’asile admis à titre provisoire; et 30% pour ces mêmes personnes si leurs efforts pour s’intégrer ou travailler sont jugés insuffisants ou qu’ils n’ont pas de connaissances dans une des langues officielles. La ponction concerne uniquement le forfait d’entretien, qui couvre les dépenses courantes. Les contributions aux frais de logement et médicaux ne sont pas visées.

En contrepartie, le gouvernement renforcera les «prestations à caractère incitatif», dans l’objectif d’aider les bénéficiaires de l’aide sociale à se réinsérer dans le marché du travail. Le supplément d’intégration, auquel donnent droit des efforts d’intégration, sera augmenté.

Dans le camp adverse, on martèle que la très nette majorité des bénéficiaires cherche à améliorer sa situation. «La proposition du gouvernement et du Grand Conseil donne l’impression que les bénéficiaires de l’aide sociale sont des profiteurs qui n’ont pas envie de se réinsérer. C’est inacceptable», fustige Mohamed Hamdaoui, député PDC au Grand Conseil bernois. «Si le projet est accepté, ce sera un signal désastreux pour l’ensemble de la Suisse.»

Composés des partis de gauche, du PDC et d’organisations œuvrant dans le social, les opposants craignent que dans beaucoup de cas la baisse du forfait d’entretien ne puisse être compensée par des suppléments d’intégration. Ainsi les plus jeunes, qui ne peuvent pas travailler et qui composent un tiers des bénéficiaires, ou les personnes atteintes dans leur santé pourront difficilement faire la preuve d’efforts d’intégration professionnelle.

Pour mieux «réformer» l’aide sociale et réduire à terme les coûts, les milieux de gauche ont fait aboutir un projet alternatif. Également soumis au vote dimanche, le texte maintient les montants minimums recommandés par la CSIAS tout en demandant au Canton de renforcer les compétences de base et la qualification professionnelle des demandeurs d’emploi. Enfin, les chômeurs de plus de 55 ans toucheraient, à la place de l’aide sociale, un soutien plus généreux sous forme de prestations complémentaires. Une mesure coûteuse qui ne favorisera pas l’intégration, critique la partie adverse. (24 heures)