Le sort des bouquetins valaisans devrait être scellé en 2021

Tant d’émotion en Suisse chez les amis des animaux et de la nature en ce début novembre. Nombre d’entre eux viennent de découvrir la pratique d’une chasse très particulière en Valais, la chasse au trophée, avec un reportage diffusé le 3 novembre sur la TV romande. Par voie de pétition, sur le Net, près de 30'000 citoyens valaisans demandent maintenant l’interdiction de cette course aux cornes de bouquetins et aux bois de cervidés. Le gouvernement valaisan devrait se prononcer d’ici à deux ans.

Bref rappel sur les spécificités de cette chasse très particulière. Ses adeptes manifestent beaucoup moins d’intérêt pour la viande de gibier que pour des têtes d’animaux, des cornes annelées de chèvres alpines (bouquetins), des bois de cervidés ou parfois même les carcasses entières de leurs proies afin de les empailler. Des milliers de citoyens valaisans condamnent aujourd’hui la chasse au trophée, alors que cette forme de chasse se pratique de notoriété publique dans leur canton depuis une trentaine d’années. Et elle rapporte quelque 650'000 francs par an à l’Etat du Valais.

«Tenant compte de cette pétition, et de la forte attention des médias sur le sujet, je pense, personnellement, que le Conseil d’Etat aborde ce thème dès aujourd’hui au cours de sa séance ordinaire de chaque mercredi, indique le chef du Service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune, Peter Scheibler. Je présume en outre que notre gouvernement devrait prendre une décision sur ce sujet entre 2020 et 2021.»