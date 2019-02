Le sort du cannabis régulé est entre les mains des élus

Pas plus de 5000 participants

Limitations:



La durée doit être justifiée «scientifiquement» et ne peut pas s’étaler sur plus de cinq années (il sera possible de demander un prolongement de deux ans). Le programme doit être mené par une commune ou un groupe de communes. L’article de loi sur les essais aura lui-même une durée de validité limitée à dix ans. Aucun projet ne pourra être mené au-delà.





Participants:



Leur nombre total est limité à 5000 personnes par projet pilote. Il faut être majeur et prouver que l’on consomme déjà du cannabis – des tests capillaires ont été évoqués. Seules les personnes résidant dans la commune menant l’essai peuvent participer.





Consommation:



Les participants ne peuvent pas acheter plus de 10 grammes par mois. Il leur est interdit d’en remettre à des tiers et ils ne peuvent pas le consommer dans des lieux publics. Toute utilisation dans des restaurants, des bars, des gares ou des parcs est exclue.





Produit:



Seul le cannabis est concerné par les essais, mais sous toutes ses formes: fleurs, haschisch, huile, produits comestibles comme les biscuits, les gâteaux au cannabis, etc. La teneur totale en THC doit être limitée à une valeur maximale de 20%.

Le cannabis doit être cultivé sans utilisation de pesticides. Et les emballages doivent être scellés et conçus en pensant à la sécurité des enfants.





Points de vente:



Ceux-ci doivent disposer d’un personnel compétent et dûment formé. Le stockage des produits doit se faire sous clé et offrir une protection contre le vol. Le recours à des pharmacies, à des points de vente spécialement définis à cet effet, ou à des «Cannabis Social Clubs» est envisageable.