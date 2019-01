Le soutien à l’initiative «Stop Mitage» perd quinze points en deux semaines

Le texte des Jeunes Verts a résisté longtemps mais finit par subir le sort promis à la majorité des initiatives populaires. Donnée gagnante à la mi-janvier avec 52% d’avis favorables, «Stop mitage» ne séduit plus que 37% des 11'853 personnes interrogées pour le troisième sondage de Tamedia sur ce sujet. Les fronts se sont particulièrement tendus et la part de sceptiques a littéralement fondu.

Pour Valentin Dujoux, coordinateur romand de la campagne des Jeunes Verts, ce renversement était prévisible. «C’est décevant mais notre initiative s’est plutôt bien maintenue entre les deux premiers sondages, ce qui reste encourageant. Il faut rappeler que nous n’avons que 250'000 francs de moyens et que toute l’économie nous fait face.»

Alors que les arguments dans le camp du non étaient encore diffus il y a quinze jours, le message selon lequel la LAT offre une protection suffisante au mitage s’est imposé comme principale ligne d’attaque. Du côté des initiants, c’est toujours l’avancée d’un mètre carré de béton par seconde qui fédère l’opinion.

Les citadins font volte-face

Mais la chute la plus impressionnante dans le rang des soutiens est à mettre au crédit des habitants des villes. Alors qu’ils étaient 57% à soutenir ce gel complet des zones à bâtir il y a deux semaines, ils ne sont plus que 40% désormais. Maire de Genève et vice-président de l’Union des villes suisses, Sami Kanaan (PS) évoque une mauvaise solution à un vrai problème. «L’intention de cette initiative suscite, à juste titre, beaucoup de sympathie. Mais en raison de la rigidité du texte, cela pourrait punir les bons élèves qui ont économisé leurs zones à bâtir et favoriser les mauvais qui ont trop de réserves.»

Valentin Dujoux regrette cette perception car il rappelle que l’initiative «laisse une certaine souplesse dans son application.» Pour lui, l’argument selon lequel les loyers allaient augmenter a fait mouche. Mais il dénonce la multiplication de faux messages. «Il y a plus de 70'000 logements vacants en Suisse et plus de 400 kilomètres carrés de zone à bâtir disponibles. Utilisons ce qu’on a, avec qualité, plutôt que de faire croire à une raréfaction qui n’existe pas.»

