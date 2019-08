Le soutien aux cultivateurs de tabac est suffisant

Les cultivateurs de tabac suisse ne doivent pas compter sur une aide accrue de la Confédération. Interpellé par le conseiller national Marce Dobler (PLR/SG), le Conseil fédéral ne voit pas de raison de toucher au système de subventionnement ni d'imposition actuel.

Le parlementaire s'inquiète pour les quelque 150 cultivateurs suisses. Ces paysans sont soutenus par un fonds géré par la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène, mais ses recettes fléchissent avec le recul de la consommation de cigarettes.

Les coûts de production sont élevés en comparaison avec l'étranger, reconnaît le gouvernement dans sa réponse publiée jeudi. Mais même si la surface plantée de tabac a reculé à quelque 450 hectares, la quantité produite s'est stabilisée et la diminution du nombre de cultivateurs a fait augmenter la production par exploitation et donc l'efficience. Nul besoin de compenser la baisse des recettes du fonds de financement du tabac indigène.

Pas de changement en vue

Pas question non plus d'obliger les trois groupes cigarettiers ayant leur siège en Suisse à prendre en charge le tabac produit en Suisse si les contingents attribués n'étaient pas achetés. Les cigarettiers et producteurs s'entendent depuis des décennies pour les achats, rien n'indique que cette situation doive changer.

La qualité du tabac suisse répond au besoin du marché. Si elle n'était pas suffisante les années où les conditions météorologiques sont normales, il conviendrait de se demander si le subventionnement de la production de tabac indigène se justifie encore. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de modifier la promotion de la culture du tabac indigène, défend le Conseil fédéral.

Réduire la production indigène n'est pas non plus une option. Le tabac d'importation se substituerait au tabac suisse, étant donné que le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 5%. Cela n'aurait aucun effet sur la consommation de tabac ni la prévention du tabagisme. (ats/nxp)