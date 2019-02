Oubliez les folies fleurs et les douces chandelles. La soirée de la Saint-Valentin, c’est aussi un moment de complicité sensuelle et sexuelle. Enfin, pas toujours. Comment cela est-il vécu? Entretien avec Romy Siegrist, sexologue et psychologue à Lausanne.

Que pense la sexologue que vous êtes de la Saint-Valentin, la fameuse fête des amoureux?

C’est une grande question. Il y a différentes manières de l’approcher et de la vivre. Je pense que les rendez-vous amoureux c’est bien, mais que les rendez-vous forcés, c’est moins bien. La Saint-Valentin peut amener beaucoup de pression et de stress: «Il faut avoir du plaisir!» Or le stress est l’ennemi du sexe. Ce jour-là, c’est comme si on devait à tout prix être séduisant et excitant. Est-ce si stimulant que ça?

Au-delà du romantisme, quelle est l’importance de cette journée-là pour la vie sexuelle d’un couple?

Il ne faut pas oublier que c’est un immense business. Alors qu’il faudrait plutôt vivre au lieu d’acheter. Et puis, un feu ne s’entretient pas avec une bûche par année. Le message de la Saint-Valentin n’est pas clairement sexuel. Et l’on parle de quel genre de couples? Le 14 février est très hétéronormé, sexiste et monogame… pas si stimulant que cela, sexuellement parlant.

Quelle est la différence de perception entre hommes et femmes?

Tout dépend de comment les personnes vivent leur genre. Dans notre culture patriarcale, on peut dire qu’il y a des différences genrées: les hommes seront plus dans la séduction, à y mettre les formes (resto, cadeaux…), et la femme sera plus à jouer de ses formes, à être excitante pour l’après, avec une coquette lingerie, etc. Il y a une soirée officielle et une soirée officieuse, dans le lit. L’après repose pas mal sur les épaules de la femme, qui doit attiser le désir de son partenaire qui, lui, pensera l’avoir «mérité» de par la soirée officielle.

La Saint-Valentin, au-delà des fleurs et des repas aux chandelles, est donc une journée sexuée?

Sexualisée, oui. Parce que le sexe, ça fait vendre. Il y a certes l’aspect romantique, mais ces dernières années, on «visibilise» davantage l’aspect sexuel. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes disent que le restaurant et les fleurs, c’est bien gentil, mais que si elles pouvaient avoir du vrai bon sexe, ce serait pas mal aussi. Ça peut donc être une occasion d’exprimer son accord ou désaccord vis-à-vis de tout ce que l’imaginaire trimbale en termes de comportements à adopter, pour enfin se recentrer sur ce qui leur fait vraiment plaisir sexuellement.

C’est donc l’occasion annuelle de raviver la flamme, au même titre qu’un anniversaire de mariage?

Le danger, c’est de miser tout sur une seule bûche. Il faut prévoir plusieurs moments de qualité, de présence à l’autre et à soi, durant toute l’année. Le plus possible s’organiser des soirées pour être avec l’autre, avoir une discussion ininterrompue. Il faut cumuler ces occasions, et les articuler autour de ce qui fait que l’on se sent aimant et aimé. Une fois, ça ne suffit pas. Surtout qu’à la Saint-Valentin, on est toujours dérangé par les vendeurs de fleurs (rires).

Comment réussir, sexuellement, sa Saint-Valentin? Quels conseils donneriez-vous?

S’interdire de faire l’amour pour entretenir le désir (rires). Plus sérieusement, je dirais qu’il ne faut pas se forcer et y aller comme on le sent. Ce n’est pas parce que c’est la Saint-Valentin qu’on doit faire l’amour. Si vous voulez avoir du sexe, prenez un jour de congé, offrez-vous un massage pour être plus détendu, plus connecté au corps, pour être en présence avec vous-même et profitez d’une belle soirée avec votre partenaire. Et puis, ne fêtez pas la Saint-Valentin, mais fêtez-vous en tant que relation privilégiée.

Y a-t-il des pièges à éviter?

Le stress, évidemment. L’autre piège, c’est de ne pas pouvoir ou savoir dire non, d’être pris dans quelque chose qui ne vous appartient pas, une fête avec un script qui ne vous ressemble pas et ne vous satisfait pas vraiment. Plus on a d’attentes non conscientisées ou non transmises, plus on a de risques d’être déçu. L’épanouissement passe par la conscientisation et la formulation des attentes de chacun. Du coup, on préfère quoi? Un dîner aux chandelles à la maison? Ou se rendre dans un club échangiste?

Dans l’inconscient collectif, on a l’impression que tout le monde aura du sexe ce soir-là. Est-on loin de la réalité?

L’imaginaire collectif de la Saint-Valentin n’est pas loin de l’imaginaire collectif standard «dans un couple, il faut faire l’amour, souvent». Les femmes doivent être et se maintenir attirantes alors que le désir se travaille de manière individuelle. Chaque personne en est responsable. Est-ce que la Saint-Valentin serait un archétype de notre imaginaire sexuel standard? Je pose la question. Ce que l’on sait, c’est que les ventes de sextoys et de préservatifs augmentent. Mais sont-ils utilisés? Par ailleurs, la Saint-Valentin tombe en février, une période où l’on est malade. On vit d’ailleurs un pic de grippe. Ça limite un peu le désir et certaines pratiques sexuelles (rires). Il n’est donc pas certain qu’on ira au-delà de l’éventuel «émoustillement». (24 heures)