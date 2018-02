Le taux de suicide n'a jamais été aussi bas

En trente ans, le taux de suicide a diminué d'un tiers dans les pays membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Un constat établi par les sociologues français Christian Baudelot et Roger Establet dans «Suicide. L’envers de notre monde», un ouvrage qui paraît ce jeudi.

La Suisse est dans cette même tendance, révèle jeudi la RTS sur son site internet. Jamais depuis 1950, on ne s'y est aussi peu suicidé, précise-t-elle. Avec 13 cas pour 100'000 personnes, notre pays est dans la moyenne des pays européens.

La fin d'un tabou

Le nombre de décès volontaires baisse constamment depuis 1980. Ceci grâce à des raisons d'abord médicales, explique-t-elle. En effet, les dépressions, les troubles bipolaires et la schizophrénie, à même de provoquer des suicides, bénéficient de traitements médicamentaux toujours plus développés. En outre, le suicide n'est désormais plus un tabou et les Suisses vont toujours plus facilement voir un psychiatre.

Autre explication avancée: la réforme d'Armée XXI en 2004, qui a rendu plus difficile le maintien d'une arme de service à domicile. Cette mesure a eu une conséquence positive sur le taux de suicide par arme à feu, notamment chez les hommes âgés de 30 à 40 ans, explique la RTS qui précise quand même que la Suisse compte un taux de décès volontaires par ames à feu trois fois supérieur à la moyenne européenne. (nxp)