Le télescope spatial CHEOPS est prêt à décoller

Le télescope spatial CHEOPS développé sous la houlette de l'Université de Berne est prêt au départ. Le décollage est prévu le 17 décembre à bord d'une fusée Soyouz sur le pas de tir de Kourou, en Guyane française.

CHEOPS (abréviation de CHaracterising ExOPlanet Satellite) est un projet de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de la Suisse. Il se compose d'un télescope spatial, mis au point et assemblé par l'Université de Berne en collaboration avec l'Université de Genève, et d'un satellite plate-forme chargé de transporter le télescope et de lui permettre de fonctionner dans l'espace.

Il s'agit de la première mission dirigée à la fois par la Suisse et par l'ESA, ont indiqué jeudi ses responsables à l'Université de Berne devant la presse. Ses objectifs consistent à étudier les exoplanètes en observant les étoiles autour desquelles elles orbitent.

Variations de luminosité

CHEOPS mesurera les variations de luminosité infimes qui apparaissent lorsqu'une planète passe devant son étoile hôte. Ces variations étant proportionnelles à la taille de la planète, leurs mesures permettent de déterminer la taille de cette dernière.

La mission se concentrera sur des étoiles autour desquelles gravitent des planètes d'une taille allant de celle de la Terre à celle de Neptune avec comme objectif d'obtenir une mesure de leurs tailles la plus précise possible. Ces données, associées aux informations déjà disponibles sur les masses de ces planètes, permettront de déterminer leur densité moyenne.

Les scientifiques pourront ainsi obtenir des informations sur la composition et la structure de ces planètes, par exemple si elles sont majoritairement composées de roche ou de gaz et si elles comportent des océans profonds. C'est une étape importante pour déterminer la probabilité qu'une planète soit habitable.

«Un moment périlleux»

En août dernier, CHEOPS a réussi les derniers tests sur le site d'Airbus à Madrid. «Après six ans de travail acharné, je suis évidemment très heureux que cela aboutisse enfin», a déclaré Willy Benz, professeur en astrophysique à l'Université de Berne et investigateur principal de la mission CHEOPS.

CHEOPS devrait rejoindre l'espace à bord d'une fusée Soyouz le 17 décembre un peu avant 10h00 (06h00 heure locale). Arianespace est chargée du lancement.

Willy Benz se rendra à Kourou avec une délégation suisse, comprenant notamment le prix Nobel de physique 2019 Didier Queloz, professeur aux universités de Genève et Cambridge (GB).

