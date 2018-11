Le texte contre les juges étrangers recule encore

«On savait dès le départ que ce serait David contre Goliath, commente, philosophe, le président de l’UDC Albert Rösti. Mais je ne me fie pas trop aux sondages. La campagne continue jusqu’au bout.» Selon le troisième et dernier sondage de l’éditeur de ce journal Tamedia, le soutien à l’initiative sur les «juges étrangers», soumise au peuple le 25 novembre prochain, ne récolterait plus que 40% des voix.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Une majorité estime ainsi que la Suisse décide déjà aujourd’hui quels traités internationaux elle conclut ou non avec le reste du monde. Pour appliquer la primauté du droit national, il faudrait en outre abolir des traités bénéfiques à la Suisse. Les opposants jugent également que la proposition de l’UDC affaiblit les droits humains. En cas de conflit entre notre Constitution et le droit international, le processus démocratique permet de trouver des solutions, soulignent-ils.

«On continue d’y croire»

Chacun des camps reste sur le qui-vive. Du côté de l’UDC, on ne s’avoue pas vaincu. «Les choses peuvent encore changer», assure Albert Rösti. Le conseiller national bernois compte par exemple sur l’impact de la très récente discussion sur le pacte migratoire avec l’ONU. Celui-ci fixerait des règles communes pour une migration ordonnée. Une occasion d’implanter une libre circulation globale, aux yeux de l’UDC. «Les gens n’avaient pas encore entendu parler de ce pacte avant le sondage. Je pense que cela peut avoir une influence sur leur opinion.»

Le père de l’initiative, Hans-Ueli Vogt, rappelle que d’autres sondages, notamment celui du «Blick», donnent une image moins pessimiste. «Il a été effectué auprès de quelque 25 000 personnes et donne un résultat plus serré», souligne le Zurichois. Le sondage du «Blick» donne effectivement l’initiative perdante à 51% seulement. «On continue d’y croire, et surtout d’espérer.»

Yves Nidegger (UDC/GE) ne s’avoue lui non plus pas vaincu et évoque une campagne particulièrement compliquée. «Ce n’est pas parce que l’UDC est seule, elle l’est toujours. Mais nous sommes normalement accompagnés d’affiches-chocs. Le parti est davantage habitué aux messages qui touchent au cœur et aux tripes, pas ceux d’intellos raffinés, analyse l’avocat genevois. Cette problématique-là est particulière, il s’agit d’expliquer à des juristes les bases de leur métier. D’ailleurs, nous avons été peu dans nos rangs à mener cette campagne, car il s’agit d’un domaine que peu d’entre nous maîtrisent. Je n’ai donc pas de regret, nous savions que nous nous engagions dans une bataille compliquée.»

Vigilance

Le camp du non ne crie pas victoire pour autant. Le président des Vert’libéraux, Jürg Grossen, exhorte les troupes à ne pas relâcher la pression et à se rendre aux urnes. «J’ai un mauvais pressentiment en ce moment. Beaucoup de gens à qui je parle sont convaincus que l’initiative sera de toute façon rejetée. Cette ambiance est trompeuse, prévient le conseiller national bernois. J’observe des parallèles troublants avec l’initiative «Contre l’immigration de masse». Là aussi, les sondages prédisaient un rejet de l’initiative jusqu’au mauvais réveil du 9 février 2014. Nous ne voulons pas revivre une telle situation!»

Liliane Maury Pasquier (PS/GE), méfiante elle aussi, appelle également à la mobilisation. «La campagne doit continuer jusqu’au jour des votations, martèle la présidente de l’assemblée parlementaire au Conseil de l’Europe. Plus la participation est élevée, mieux c’est pour la vigueur de notre démocratie.» La conseillère aux États se dit frappée par «les mensonges des initiants» pendant cette campagne. «C’est ce qui me désole le plus. En cas d’acceptation de l’initiative, on aboutira à terme à une dénonciation de la Convention européenne des droits de l’homme. Tout ça alors que rien n’a changé dans notre démocratie qui la mette plus en danger qu’auparavant.» L’élue estime qu’il est faux de prendre en exemple les lois d’application du vote du 9 février et du renvoi des étrangers criminels pour affirmer que notre démocratie est bafouée. «Le parlement a élaboré des lois qui respectent tant la volonté populaire que les droits de la personne. Si cela n’avait pas été le cas et qu’il s’agissait d’autre chose qu’un argument de campagne, ces lois d’application auraient été attaquées en référendum.» (24 heures)