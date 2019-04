Le trafic est fluide dans les deux sens au Gothard

La nuit a eu raison des bouchons au tunnel du Gothard. La colonne de voitures qui s'étalait par moment jusqu'à 16 kilomètres lundi à l'entrée sud du portail s'est résorbée mardi vers 02h30. Le trafic est enfin fluide dans les deux sens, indique la police tessinoise.

Des bouchons peuvent encore se former durant la semaine à venir, en particulier entre 11h00 et 19h00, prévient toutefois le site du TCS. Car certains cantons suisses et quelques pays européens sont encore en vacances.

Beaucoup de patience

Lundi vers minuit, la file de voitures atteignait encore 11 kilomètres entre Faido et l'aire de Stalvedro. De quoi occasionner environ deux heures d'attente. En début de soirée, la colonne a même atteint un pic de 16 kilomètres. Quant aux routes secondaires du canton italophone, elles étaient aussi embouteillées.

En raison des fermetures hivernales, les cols du Saint-Gothard, du Grand-Saint-Bernard et du San Bernardino n'étaient par ailleurs pas praticables comme voies alternatives. Une partie des voyageurs ont déjà entamé leur retour samedi. Les voitures étaient arrêtées sur environ 8 kilomètres dans l'après-midi. Le trafic ne s'est fluidifié que vers 20h30. Dimanche, le tunnel du Gothard a été entièrement fermé en fin d'après-midi dans les deux sens à cause d'un véhicule en panne. (ats/nxp)