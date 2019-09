Le tunnel de faîte du Lötschberg fermé des heures

Un convoi de chantier a déraillé mardi après-midi dans le tunnel de faîte du Lötschberg entre Kandersteg (BE) et Goppenstein (VS). Le trafic ferroviaire a été interrompu dans l'ouvrage jusque dans la soirée. Personne n'a été blessé.

L'accident s'est produit alors que des travaux sont en cours dans le tunnel de faîte du Lötschberg, a expliqué une porte-parole de la compagnie BLS à Keystone-ATS. Les voyageurs ont dû compter avec des retards et des suppressions de trains. L'exploitation des trains navette autos a également été suspendue.

Le trafic a pu reprendre peu après 20 heures. Durant tout le temps de la perturbation, les trains ont en revanche continué à circuler normalement dans le tunnel de base. La voie ferrée du tunnel de 14,6 kilomètres de long de la ligne de montagne entre Kandersteg et Goppenstein a plus de 40 ans et doit être renouvelée. Les travaux, dans lesquels la compagnie bernoise investit environ 105 millions de francs, s'étalent de 2018 à fin 2022. (ats/nxp)