Le tunnel du Gothard est bouclé après une panne

Le Gothard n'avait pas connu pareils bouchons depuis 19 ans: samedi à la mi-journée, la colonne de véhicules mesurait 28 km au portail nord entre Buochs (NW) et Göschenen (UR), soit une attente de 5 heures.

Les automobilistes qui voulaient partir samedi ont joué de malchance puisqu'un véhicule en panne dans le tunnel a interrompu la circulation dans l'ouvrage, comme l'a annoncé le TCS.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Gotthard-Tunnel Tunnel gesperrt, Pannenfahrzeug — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) 19 mai 2018

Le tunnel du Seelisberg fermé

Le trafic routier était très perturbé dès l'aube au tunnel du Gothard en raison du week-end prolongé de la Pentecôte et de la fermeture du San Bernardino (GR): 16 km de bouchons vers 06h00, plus de 20 km à 08h00. Puis 28 km vers midi, soit autant que lors du week-end de la Pentecôte de 1999. A l'époque l'autoroute A13 avait dû être fermée en raison d'inondations, indique ViaSuisse.

Dans l'après-midi, le bouchon s'était réduit à 20 kilomètres. Le trafic routier était par ailleurs embouteillé sur plusieurs tronçons alternatifs entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR). Pour des raisons de sécurité, le tunnel du Seelisberg a aussi été occasionnellement fermé pour réguler le trafic.

Col du San Bernardino

Le tunnel du San Bernardino sur l'autoroute A13 est fermé depuis vendredi après-midi à la suite de l'incendie d'un car de tourisme, ce qui explique en partie le surplus d'attente au Gothard. D'après la centrale d'informations routières ViaSuisse, le tube pourrait rester fermé tout le week-end de la Pentecôte. La galerie doit être refroidie et l'infrastructure contrôlée.

Le col du San Bernardino est en revanche ouvert. Des bouchons de 12 km étaient cependant enregistrés entre Coire et le début du col, plus précisément entre Splügen et Hinterrhein.

Pour les voyageurs se rendant en Italie, le TCS conseille d'emprunter l'A9 par le Simplon, le Grand-St-Bernard ou de charger sa voiture sur le train au Lötschberg. (ats/nxp)