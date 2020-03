Le tunnel du Lötschberg reste amputé d'un tube

Suisse Un tube du tunnel du Lötschberg est de nouveau ouvert depuis dimanche midi. Les Intercity reliant Romanshorn et Brigue peuvent circuler par le tunnel. Plus...

Berne-Valais Les infiltrations dans le tunnal du Lötschberg sont désormais sous contrôle et les opérations de nettoyage des tubes en cours.

Suisse La compagnie du BLS recherche toujours les causes géologiques des infiltrations qui entravent la circulation des trains dans le tunnel du Lötschberg.

Suisse Les voyageurs en direction de Viège (VS) et Brigue (VS) devront s'armer de patience ce jeudi. Des infiltrations d'eau sont à l'origine de la perturbation.