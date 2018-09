Le village de Clavaleyres devient fribourgeois

Trop petit pour rester seul

Clavaleyres (BE), qui souhaite fusionner avec Morat (FR) et donc changer de canton, est une très petite commune de langue allemande. Elle compte une cinquantaine d'habitants, ainsi que quelques exploitations agricoles.



Sa surface n'atteint qu'environ 1 km2, soit la moitié de la principauté de Monaco et ses 2 km2. L'enclave bernoise touche les frontières du canton de Fribourg - par les localités de Courgevaux et de Courtepin - ainsi que celles du canton de Vaud, par la localité de Faoug.



Clavaleyres a des finances positives et stables. Mais faute d'une taille suffisante, elle n'est plus en mesure de survivre de façon autonome, de l'avis de sa population et de ses organes communaux.



Par le passé, le village a tenté plusieurs fois de fusionner avec d'autres communes bernoises, sans succès. Depuis des années, de nombreuses tâches à Clavaleyres sont déjà assumées en collaboration avec Morat (environ 8200 habitants), et avec des associations de communes du district du Lac.



Le nombre de conseillers communaux est passé de 5 à 3 en 2016. Et l'administration a été confiée à un personnel externe.