Le virage à droite n’a pas eu lieu

Le virage à droite? Quel virage à droite? Deux ans après le carton de l’UDC et du PLR aux dernières élections fédérales – seize élus de plus sous la Coupole – force est de constater que la politique suisse n’a pas fondamentalement changé. Surprenant? Pas tant que cela. Et ce, pour trois raisons.

La première, c’est que les groupes PLR et UDC ne disposent d’une majorité qu’au Conseil national. Les décisions «trop libérales» se heurtent ainsi au Conseil des Etats, où le PDC et le PS sont fortement représentés. La réforme des retraites représente un cas exemplaire. Le bloc de droite n’a jamais réussi à imposer ses vues aux sénateurs centristes et de gauche. Autre exemple: la libéralisation des horaires d’ouverture des magasins. Le projet a succombé face aux arguments fédéralistes de la Chambre haute.

Deuxième contre-pouvoir qui limite le virage: le peuple. Le PS a bien retenu la fable de David victorieux contre Goliath. Minoritaires, les socialistes ont dès le début de la législature décidé d’une stratégie «d’opposition constructive». En gros, si le parlement va trop loin, alors le parti recourt aux droits populaires – initiative ou référendum – pour contrer «l’arrogance de la droite». Succès le plus retentissant de cette stratégie: le rejet sans concession de la grande révision fiscale de la droite, la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III).

Dernier élément qui explique l’absence de bouleversement: les divergences de vues entre alliés. Le bloc PLR-UDC n’est pas monolithique. Sur plusieurs dossiers qui ne touchent ni aux finances, ni à l’économie, il est difficile de trouver un terrain d’entente. Ainsi les libéraux-radicaux se sont alliés aux socialistes pour l’application de la loi contre l’immigration de masse. Sur l’aide au développement, l’UDC s’est retrouvée seule contre tous. Enfin sur d’autres dossiers, comme l’énergie ou le service public, les divisions émergent à l’intérieur même des partis.

A mi-chemin, que retenir de cette législature? Pas grand-chose. Les deux défis majeurs que sont Prévoyance 2020 et la réforme de l’imposition des entreprises sont de retour à la case départ. La Stratégie énergétique ne suffit pas à rattraper le tableau, elle qui a surtout été concoctée lors du mandat précédent. Difficile aussi de mettre la mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration sur la liste des succès. Le chemin vers la régularisation de nos relations avec l’Europe est plus que jamais semé d’embûches. Et difficile d’imaginer que l’élection d’Ignazio Cassis au Conseil fédéral, porté par cette nouvelle majorité de droite, change fondamentalement la donne. Son option «remise à zéro» (reset) tient plus du marketing que d’un changement de fond.

Albert Rösti (UDC)

Il manque encore de percussion

Bilan du président

«C’est toujours un risque de reprendre un parti lorsqu’il est au sommet.» Albert Rösti ne pensait pas si bien dire, au moment où il accédait à la présidence de l’UDC. Le Bernois a dû essuyer plusieurs défaites dans les urnes: nouvelle stratégie énergétique, réforme fiscale, naturalisation facilitée ou encore mise en œuvre du renvoi des criminels étrangers. Au printemps, il a même dû éteindre bon nombre d’incendies après la crise de l’UDC neuchâteloise, le psychodrame de l’UDC Vaud et la sortie de route d’Oskar Freysinger en Valais. Un comble alors que le parti avait fait de la Suisse romande une terre de conquête. Isolé sur le dossier européen, le parti a toutefois retrouvé de l’influence en faisant échouer la réforme des retraites et en jouant un rôle de premier plan dans l’élection d’Ignazio Cassis au Conseil fédéral. Personnellement parlant, il lui manque encore une force de percussion. Il n’a pas le poids d’un Blocher, pas la brillance oratoire d’un Köppel ni le charme d’un Brunner.

Tendance électorale

Le parti reste leader dans les parlements cantonaux avec 578 sièges. Il a eu un gros coup de mou à Neuchâtel où il a perdu 11 fauteuils d’un coup. Voilà pourquoi, globalement, il perd 4 sièges. Mauvais pour le parti: la percée voulue en Suisse romande n’a pas eu lieu.

Objectif

Le thème de l’asile étant en recul vu la baisse du nombre des requérants, le parti mise sur ses autres thèmes phares. Sa prochaine assemblée portera sur l’islam radicalisé. Quant aux relations avec l’UE, l’UDC a deux initiatives populaires dans le pipeline. Celle qui veut la primauté du droit suisse sur le droit international et surtout celle qui veut dénoncer l’accord sur la libre circulation.

Petra Gössi (PLR)

Elle rattrape son retard à l’allumage

Bilan de la présidente

Timide, hésitante, peu réactive, en retrait face aux mâles dominants du parti tel son prédécesseur Philipp Müller, la nouvelle présidente n’a pas marqué ses débuts à la tête du PLR d’une pierre blanche. Et pourtant, elle commençait l’exercice sous les meilleurs auspices, avec un parti revigoré par sa progression aux élections fédérales. Deux ans plus tard, force est de constater que la Schwytzoise a fait son trou. Encore peu présente dans les médias romands, elle fait désormais jeu égal avec les Levrat et Cie à la télévision alémanique. Il lui arrive aussi de déclencher une polémique, comme avec sa tirade peu libérale sur l’argent des rentiers AVS à l’étranger. Après la mortifiante défaite sur la réforme fiscale des entreprises, elle a bien rebondi en imposant son candidat préféré, Ignazio Cassis, au Conseil fédéral et en coulant la réforme des retraites chère aux adversaires PS et PDC. Elle séduit aussi les plus libéraux de la Coupole par ses positions bien tranchées, débitées d’une voix calme.

Tendance électorale

Le parti possède désormais 551 sièges dans les parlements cantonaux. C’est le grand gagnant depuis les dernières élections fédérales (+18 fauteuils). Il a cartonné à Neuchâtel et a progressé dans de nombreux cantons, dont Fribourg et Vaud. Seul point noir: le Valais.

Objectif

Sonné par la défaite sur «sa» réforme fiscale des entreprises, le PLR a pris sa revanche en torpillant Prévoyance 2020. C’est désormais à lui de trouver une majorité au parlement, puis devant le peuple, pour réformer les retraites. Il doit aussi manœuvrer pour que la réforme fiscale des entreprises passe la rampe. Il doit enfin convaincre, avec son nouveau conseiller fédéral Cassis, qu’il peut sortir le dossier européen de l’ornière.

Christian Levrat (PS)

Il a atteint son zénith et son étoile pâlit

Bilan du président

Il a commencé la législature comme un «grand» dans la cour de récré qui mène les «petits» à la baguette. Lui, l’ancien, face aux tout frais présidents Pfister, Gössi et Rösti – qui avaient de plus l’ambition de former un «bloc bourgeois». S’amusant à fissurer cette alliance bancale, il a conclu avec le PDC un pacte des retraites contre les PLR-UDC et un deal avec le PLR sur la libre circulation des personnes contre les PDC-UDC. Bien qu’il soit toujours considéré comme le parlementaire le plus influent sous la Coupole, le Fribourgeois a perdu de sa superbe au fur et à mesure que les autres présidents montaient en puissance. Vainqueur sur la réforme fiscale, Levrat n’a pu éviter la débâcle de la réforme des retraites. Il n’arrive plus à jouer un rôle majeur dans l’élection du Conseil fédéral comme on l’a vu avec le succès de Cassis, pourtant pilonné par la gauche. Et il prend des allures de notable en refusant la transparence des votes des sénateurs.

Tendance électorale

Le parti reste à sa 3e place dans les parlements cantonaux avec 457 sièges (+5). Il a progressé en Argovie, à Soleure, à Schwytz et à Fribourg mais a perdu des plumes sur Vaud. On note aussi un léger recul dans plusieurs cantons alémaniques.

Objectif

Acteur majeur dans le torpillage de la RIE III devant le peuple, le PS tient encore le couteau par le manche dans les discussions sur une nouvelle mouture. Par contre, le parti risque rapidement de se retrouver écarté du compromis bourgeois sur les retraites. Pas grave, vu que le PS peut peser sur la votation populaire. En vue des prochaines élections fédérales, il pourrait bien miser sur la question des primes maladie. Diverses initiatives viennent d’être lancées sur ce thème.

Gerhard Pfister (PDC)

Une forte tête qui aligne les défaites

Bilan du président

Dans un parti tiraillé entre ses ailes sociale et libérale, Gerhard Pfister a sans conteste réussi à muscler le profil PDC. Avec une position claire sur la loi d’application de l’initiative contre l’immigration, il a pris ses distances avec le PLR. Il a également imposé une discipline de vote sans faille sur le dossier stratégique des retraites. Mais à quel prix. En coulisses, ils sont de plus en plus nombreux, les démocrates-chrétiens qui dénoncent un président qui n’en fait qu’à sa tête. La nouvelle qualification sociale-conservatrice du parti reste en travers de la gorge des sections les plus progressistes. Son soutien bruyant à Ignazio Cassis, alors que le PDC plaidait pour la liberté de vote, lui a valu une remontée de bretelles au sein du groupe. Dernièrement, ce sont ses déclarations critiques contre la SSR qui lui ont apporté des reproches. Cérébral, bon orateur, influent, il n’a cependant pas trouvé la recette pour empêcher l’érosion continue et soutenue de son parti.

Tendance électorale

Le PDC est le grand perdant des élections cantonales. Il a dû faire une croix sur 22 sièges, ce qui lui laisse 426 fauteuils. La plus grosse perte provient de son fief en Valais (-6). Mais partout ailleurs, il laisse aussi des plumes.

Objectif

Comment stopper l’hémorragie du PDC? Pfister veut professionnaliser les campagnes cantonales en activant la centrale fédérale. Côté thèmes, le parti mise toujours sur la famille. Sympathique mais peu mobilisateur. Et difficile de voir une planche de salut dans l’initiative pour instaurer un frein aux coûts de la santé. Parti chrétien, le PDC laisse une place énorme à l’UDC qui ferraille à tout va contre l’islam. En Autriche, le leader PDC Kurz a pourtant enfourché avec succès ce cheval de bataille.

Regula Rytz (Les Verts)

La reconquête en fausse solitaire

Bilan de la présidente

Après qu’Adèle Thorens a quitté la coprésidence, la Bernoise s’est retrouvée seule aux commandes d’un parti décimé par le virage à droite des dernières élections fédérales. Deux ans plus tard, le bonheur est de retour dans le pré. Les Verts ont gagné des points lors des dernières élections cantonales. Il faut dire que le parti a beaucoup fait parler de lui, avec ses initiatives sur la sortie du nucléaire d’abord, puis avec l’économie verte. Ou encore le vote sur la Stratégie énergétique qui signe la fin de l’atome. Le défi pour la Bernoise sera de surfer sur cette vague jusqu’à la fin de la législature, afin de retrouver des forces au Conseil national. Dans sa reconquête, Rytz n’est pas vraiment seule. Elle a pu compter sur sa vice-présidente, Lisa Mazzone. A peine débarquée à Berne, la jeune Genevoise crève l’écran en Suisse romande et positionne son parti sur une ligne d’opposition musclée et décomplexée.

Tendance électorale

Après leur défaite aux élections fédérales 2015, les Verts reprennent du poil de la bête. Ils comptent 189 sièges dans les parlements cantonaux (+14). Ils ont notamment fait un carton en Valais et à Neuchâtel.

Objectif

Avec le vote sur la sortie du nucléaire, les Verts se sentent un peu orphelins de leur thème de prédilection. Une autre initiative est sur la table, celle pour des aliments équitables. Pas sûr qu’elle permette au parti écologiste d’obtenir beaucoup de visibilité. Son discours très tranché sur les droits humains, les réfugiés et sur la tolérance envers l’islam lui donne plus de visibilité. Cela positionne les Verts comme le fer de lance contre l’UDC. Le parti attire plus de jeunes qui, auparavant, partaient naturellement vers le parti frère mais concurrent, à savoir le PS.

(24 heures)