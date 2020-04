Le virus du chômage accélère le déconfinement

Alain Berset va devoir changer sa maxime pour le déconfinement. Elle pourrait se résumer à ceci: «Aussi vite que possible et aussi vite que nécessaire.» Le Conseil fédéral n’a plus le pied sur le frein et il a décidé mercredi d’accélérer le redémarrage de l’économie. Non seulement tous les commerces pourront rouvrir le 11 mai, mais aussi, et c’est nouveau, les restaurants, les musées et les bibliothèques. La droite libérale jubile. «Nous réclamions depuis des semaines un grand nombre de ces mesures d’assouplissement», se félicite le PLR.

Du côté du Conseil fédéral, pas question de reconnaître la moindre inflexion. Tout était envisagé à l’avance, déclare la présidente, Simonetta Sommaruga. Et Alain Berset fanfaronne un peu quand on lui demande si le Conseil fédéral a reculé devant les pressions de GastroSuisse et des partis de droite. «Vous savez, les pressions, nous sommes entraînés à les subir.» Non pour lui, le gouvernement fait ce qu’il a toujours fait. Il s’adapte à l’évolution du virus en restant «pragmatique et humble».

Cette humilité l’a sans doute conduit à constater que le nombre des malades aux soins intensifs baissait continuellement alors qu’un autre virus s’étendait à toute vitesse dans le pays: celui du chômage partiel. Le ministre de l’Économie, Guy Parmelin, a brossé un tableau plutôt sombre. Près de deux millions de salariés sont désormais au chômage partiel. Soit 37% de la population active. Dans le Jura et au Tessin, c’est pire puisque le taux atteint les 50%. «Une forte récession se dessine. Et la sortie du confinement est la meilleure politique conjoncturelle possible», martèle le Vaudois, qui, l’optimisme chevillé au corps, rappelle qu’en chinois le mot «crise» est désigné par deux symboles: danger mais aussi chance.

Comment va s’étaler ce déconfinement? Voici les principales étapes.

11 mai 2020

Restaurants et loisirs

Les restaurants pourront rouvrir mais à certaines conditions strictes: pas plus de quatrehôtes ou une famille par table et un espace de 2mètres ou un élément de séparation entre chaque groupe. La branche devra présenter un plan de protection d’ici au 11 mai. «C’est une bonne nouvelle, déclare Casimir Platzer, président de GastroSuisse. La branche a de nouveau une perspective.» Quid du chômage partiel? «Du moment où vous avez la possibilité d’ouvrir et de travailler, vous devez appliquer un concept de protection, précise Guy Parmelin. Si une partie du personnel ne peut plus être mobilisée en raison de ce concept, un recours au chômage partiel reste possible.» Côté loisirs, les musées, les bibliothèques et les archives rouvriront aussi plus tôt que prévu. Les entraînements des sportifs du dimanche par petits groupes de cinq pourront reprendre. Les sportifs d’élite pourront quant à eux à nouveau s’entraîner à plus de cinq.

Magasins et seniors

Tous les magasins et marchés seront autorisés à rouvrir, en s’appuyant, eux aussi, sur un plan de protection propre à leur branche. Et pour les plus de 65 ans et les personnes vulnérables, l’OFSP va-t-elle lever sa recommandation de ne pas se rendre dans ces lieux? «Plus on connaît le virus, plus on peut différencier entre une personne de plus de 65 ans qui a des maladies graves préexistantes par exemple ou une autre. Nous sommes dans une situation où il devient possible de voir les choses un peu différemment», répond prudemment Alain Berset.

Écoles obligatoires

Alain Berset part du principe que les classes rouvriront le 11 mai: «Dans certains cantons, c’est une évidence. Dans d’autres, il y a plus de débats.» C’est écrit en tout petit dans son ordonnance: «Les Cantons décident si l’enseignement présentiel a lieu.» Pour ce faire, il faudra en tout cas que le plan de protection de l’OFSP publié mercredi soit appliqué. Il laisse une bonne marge de flexibilité. «Nous ne pouvons pas donner une réponse à chaque situation individuelle. Aux Cantons et Communes de trouver les solutions adéquates», affirme Simonetta Sommaruga. Selon ce plan, il ne sera pas nécessaire de fixer des règles de distance entre les élèves, mais entre l’enseignant et l’écolier, autant que faire se peut. Le port du masque ne sera pas obligatoire. Le délégué Covid à la Confédération, Daniel Koch, s’est une nouvelle fois voulu rassurant par rapport aux enfants: «Ils peuvent s’infecter dans certains cas, mais c’est très rare. Le danger pour les professeurs, les parents qui seraient à risque ou les petits est mince», affirme-t-il. Et en cas d’infection d’un élève, il sera isolé et ses contacts proches mis en quarantaine.

27 mai 2020

Interdiction de rassemblement

Les manifestations de plus de 1000personnes restent interdites jusqu’à fin août. Et en dessous? «Nous allons nous pencher sur cette question le 27mai», indique Alain Berset. Lors de cette séance, en fonction de la situation sur le front du Covid-19, la limite de cinq pourrait être assouplie pour une entrée en vigueur le 8juin. C’est aussi le 27mai que le Conseil fédéral devrait décider d’en finir avec l’état de situation extraordinaire qui lui confère beaucoup de pouvoir politique.

Dès le 8 juin 2020

Gymnases et examens

Le Conseil fédéral n’a pas décidé d’annuler les examens de maturité. Il laisse les mains libres aux Cantons pour trancher s’ils veulent en organiser ou non. Il leur demande simplement d’agir rapidement. Les gymnases, les écoles professionnelles et les hautes écoles pourront rouvrir pleinement. Dès le 11mai, ils peuvent organiser des cours jusqu’à cinq personnes.

Loisirs, tourisme et religions

Les théâtres, cinémas, jardins zoologiques et botaniques ainsi que les piscines rouvriront. Les offices religieux pourront reprendre au grand soulagement des familles. Côté tourisme, les remontées mécaniques pourront gravir à nouveau les montagnes. Un délai tardif que ne comprend pas Sepp Odermatt, le directeur par intérim des remontées mécaniques suisses. «Nous sommes tout à fait en mesure de rouvrir les installations dans le respect des mesures d’hygiène.»

Grosses votations fédérales le 27 septembre

La population va pouvoir revoter au niveau fédéral dès le 27 septembre. Et le gouvernement a prévu un menu copieux, voire indigeste. Cinq votations sont arrêtées: l’initiative de limitation de l’immigration de l’UDC, le référendum sur la loi sur la chasse, une nouvelle déduction fiscale pour enfants, l’introduction d’un congé paternité et l’acquisition de nouveaux avions de combat.

Maurer se lâche dans une interview

D’habitude un conseiller fédéral se tait quand il n’est pas d’accord avec une décision du collège gouvernemental. Mais le ministre des Finances, Ueli Maurer, a sans doute dû avaler trop de couleuvres ces dernières semaines. Il a donc laissé échapper la vapeur dans une interview de la «NZZ» qui dépote dans le monde politique.

Que dit le ministre UDC des finances fédérales? D’abord qu’il «ne se sent plus bien dans sa peau». Un malaise professionnel dû à l’ampleur du déficit de la Confédération, qui cette année pourrait se situer entre 30 et 50 milliards de francs. Ueli Maurer comptait sur le parlement pour resserrer les vannes la semaine prochaine. Las, il constate que les élus veulent dépenser encore davantage que le gouvernement.

Toute cette crise économique était-elle nécessaire? Ueli Maurer semble en douter. Il critique en creux la stratégie du confinement du Conseil fédéral, qui a fermé les commerces. «Il me semble que nous disons aux gens de rester chez eux parce que de fortes pluies sont attendues. Il suffirait peut-être de leur dire de prendre un parapluie et de chausser de bonnes bottes.»

Ueli Maurer se prononce par ailleurs contre des aides à fonds perdu à toutes les entreprises. Il préférerait qu’on se limite à prêter de l’argent, sauf pour des cas de rigueur. Il estime que pour combler le trou dans les finances fédérales, il faudra au bas mot 25 ans. Il propose dès lors de taper dans les bénéfices de la BNS. Ce qui va faire hurler les Cantons, qui en reçoivent deux tiers pour l’instant. Enfin, il retoque la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, en démolissant tout plan conjoncturel de relance. Il termine par un coup à gauche, pas d’impôt spécial coronavirus, et un autre coup à droite, pas de baisses d’impôt pour relancer la machine économique.

Arthur Grosjean