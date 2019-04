Le week-end pascal a été le plus chaud de l'année

Le week-end de Pâques a été le plus chaud de l'année jusqu'à présent. Dans certaines régions de Suisse, la journée la plus chaude a été celle de samedi et dans d'autres le dimanche. Cette différence s'explique par les nuages voilant le soleil.

Des deux côtés des Alpes, le week-end de Pâques a été agréablement chaud, selon MeteoNews, interrogé par Keystone-ATS. Lundi de Pâques, la température la plus élevée a été mesurée à Bâle-Binningen, avec 24,6 degrés. Au Tessin, la température a atteint 20,4 degrés à Locarno et seulement 18,9 degrés à Lugano.

Alors que la température record de 24,4 degrés avait déjà été atteinte à Bâle-Binningen samedi, elle a chuté à 21,7 degrés au même endroit dimanche à cause des nuages, indique encore MeteoNews. Détenteur du record du dimanche de Pâques avec 24,4 degrés, Bad Ragaz (SG) n'avait enregistré «que» 23,7 degrés samedi.

Au Liechtenstein, Vaduz a enregistré une température de 24,6 degrés dimanche. Les stations de mesure officielles de MeteoSuisse ont enregistré 22,8 degrés samedi à l'aéroport de Zurich, 22,4 degrés pour Genève et 22 degrés à Berne- Belpmoos. Dimanche, le mercure a atteint respectivement 22,5 degrés, un peu moins de 20 degrés et 22 degrés.

Chaleur jusqu'à jeudi

Ces chaleurs devraient accompagner la Suisse jusqu'à jeudi. Selon MeteoNews, les températures devraient se situer autour de 23 degrés. Les vallées alpines pourraient même profiter d'un ou deux degrés supplémentaires grâce au foehn.

Au sud des Alpes, les nuages se cumulent et des pluies sont attendues pour le Tessin dès la nuit de lundi à mardi. Ces précipitations ne devraient toucher le reste de la Suisse qu'à partir de vendredi et le thermomètre chutera de près de 10 degrés. (ats/nxp)