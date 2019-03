Les 13 milliards du rail font saliver les cantons romands

C’est une grosse, très grosse enveloppe qui arrive sur la table des sénateurs en cette rentrée parlementaire. Jeudi prochain, le Conseil des États se penchera sur le crédit de 13 milliards de francs (12,82 pour être précis) destiné à l’étape d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire à l’horizon 2035. Et, en année électorale, le paquet suscite bien des appétits.

Fixé à 11,9 milliards de francs par le Conseil fédéral, le plafond a été relevé de 900 millions par la Commission des transports du Conseil des États. Les projets supplémentaires ont presque tous été adoptés à l’unanimité avant le débat au plénum. Voici les principales mesures retenues dans les cantons romands.

1. Cadence au quart d’heure entre Lausanne et Genève

Sur l’axe surchargé entre les deux capitales lémaniques, le projet prévoit, par diverses mesures, d’atteindre une cadence au quart d’heure pour les trains InterCity et les RegioExpress, et de les étendre à la demi-heure entre Lausanne et Saint-Maurice (VS). En comptant les aménagements à effectuer jusqu’au pied du Jura, le montant investi est proche du milliard de francs dans cette région.

2. Aménagement partiel du second tube du Lötschberg

C’était la mesure la plus demandée lors de la consultation lancée par le Conseil fédéral, et elle a été entendue. Les 15 kilomètres du second tube déjà percé du tunnel de base du Lötschberg seront équipés, là encore, pour un milliard de francs. La cadence sera étendue à la demi-heure entre Berne et Brigue.

3. Plus vite au pied du Cervin

Dans la partie germanophone du canton du Valais, 320 millions seront encore ajoutés pour passer à une cadence au quart d’heure entre Zermatt et Täsch, où les touristes doivent parquer leur voiture. Le temps de parcours sera réduit et le trajet sécurisé par un nouveau tunnel.

4. Liaison directe entre Genève et Bâle, par Delémont

Le train qui reliera Bâle à Bienne via Delémont sera prolongé une fois par heure jusqu’à Genève. Actuellement, les passagers qui se rendent du canton du Jura vers l’arc lémanique doivent changer à Bienne. Une enveloppe de 130 millions est prévue.

5. Ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel peuvent rêver à leur liaison directe. C’est le coup de force de la commission du Conseil des États, qui a ajouté ce projet. Cette ligne divisera le temps de parcours entre le haut et le bas du canton par deux, le ramenant à 14 minutes. Le Conseil fédéral évalue cette variante à 900 millions de francs.

6. D’Aigle jusqu’aux pieds des pistes

Deuxième avancée de la commission, l’aménagement de la ligne Aigle-Leysin jusqu’au départ de la télécabine pour un montant d’environ 40 millions de francs. Les cadences seront elles aussi augmentées.

7. Fribourg passe un tour

Déception notable pour les cantons romands et en particulier à Fribourg où aucun renforcement notable n’est prévu dans le projet fédéral pour le RER dans la Broye et entre Fribourg et Schmitten.

Par ailleurs, les élus vaudois Géraldine Savary (PS) et Olivier Français (PLR) demandent que l’extension de capacité entre Lausanne et Berne soit analysée dans une étape future. (24 heures)