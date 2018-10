Les 5 avertissements que la Suisse adresse à l’UE

Les négociations Suisse-UE touchent à leur fin. On saura d’ici à décembre si un accord institutionnel est trouvé ou si les deux parties se séparent sur un échec. Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Des exigences de l’UE sur les mesures d’accompagnement et sur des avantages sociaux pour ses ressortissants provoquent des aigreurs d’estomac en Suisse. C’est dans ce contexte tendu que le chef de la mission suisse à Bruxelles, l’ambassadeur Urs Bucher, a tenu lundi un discours devant le Conseil de l’UE, dans le cadre du Groupe AELE. Ce discours, envoyé par la suite aux médias, se lit comme une succession d’avertissements à l’UE pour qu’elle ne pousse pas le bouchon trop loin. Décryptage des cinq messages explicites et implicites envoyés à Bruxelles dans la dernière ligne droite.

Ne vous attaquez pas à notre Bourse et à votre 3e client

L’UE a menacé la Suisse de ne pas reconduire son équivalence boursière si aucun accord institutionnel n’est trouvé. L’ambassadeur y voit «un cas clair de discrimination» préjudiciable à toute la place financière européenne. L’UE crée «des liens imprévisibles entre des dossiers non liés, mettant en péril les liens commerciaux existants». Il martèle que la Suisse est le 3e client pour les exportations de l’UE après les États-Unis et la Chine. Elle achète des marchandises pour 261 milliards d’euros par année. Et Urs Bucher insiste sur le fait que la balance commerciale est excédentaire de 40 milliards en faveur de l’UE. Message implicite: ne nous faites pas passer pour des profiteurs qui veulent toujours le beurre et l’argent du beurre. C’est factuellement faux.

N’oubliez pas le nombre de jobs que la Suisse a créé

L’ambassadeur enfonce le clou. Il rappelle que la Suisse a, entre 2007 et 2017, accueilli 580'000 ressortissants européens sur son sol, soit la population des villes de Lausanne, Berne et Bâle réunies. Elle donne du travail également à 315 000 frontaliers chaque jour, sans parler des travailleurs détachés. «La résilience du marché suisse du travail a donné des emplois bien rémunérés aux citoyens de l’UE pendant la crise financière», glisse Urs Bucher.

Ne touchez pas aux mesures d’accompagnement

L’ambassadeur demande implicitement à l’UE de ne pas se comporter comme un éléphant dans un magasin de porcelaine sur les mesures d’accompagnement. «Elles sont nécessaires et soutenues par une large majorité de partis politiques et par tous les partenaires sociaux. Étant donné qu’elles garantissent un salaire égal pour un travail égal au même endroit, ces mesures sont essentielles pour l’acceptation de la libre circulation dans un pays où le coût de la vie est élevé.» Urs Bucher déplore que l’UE n’applique pas une politique lisible contre le dumping salarial.

N’affaiblissez pas la recherche européenne

La Suisse redoute, en cas d’échec des négociations, que l’UE ne l’expulse à nouveau des programmes scientifiques européens. L’ambassadeur estime que l’Europe se tirerait une balle dans le pied. Il rappelle que la Suisse participe à 2,4% des projets d’Horizon 2020 mais en finance 3,5%. Elle cofinance aussi la recherche nucléaire. «Notre contribution à la science et à la recherche renforce l’Europe dans une compétition mondiale féroce.»

Ne renforcez pas l’euroscepticisme en Suisse

L’ambassadeur souligne les efforts faits par le Conseil fédéral pour résoudre les problèmes. Notamment ceux intervenus suite à l’acceptation populaire de l’initiative UDC sur l’immigration. Urs Bucher regrette le manque de réciprocité. «L’UE semble créer de nouvelles tensions pour promouvoir des intérêts spécifiques. Ces tensions ne font que renforcer l’euroscepticisme. La question est de savoir si nous organisons nos relations bilatérales sur la base de la prévisibilité, de la fiabilité et de la confiance.» Et de se décerner une gommette en disant que la Suisse, elle, tient ses engagements. Ces avertissements clairs de la Suisse aux partenaires européens vont-ils porter? On le saura dans quelques semaines. En attendant, Berne recevait jeudi le ministre britannique des Affaires étrangères pour parler de l’après-Brexit. Un autre dossier compliqué…

Cliquez sur le document pour l'agrandir (24 heures)