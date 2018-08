Les Alémaniques nagent en rivière sans crise de nerfs

Sous la silhouette familière de la cathédrale de Bâle, des taches multicolores se déplacent par grappes sur les eaux du Rhin, au fil du courant: ce sont autant de nageurs munis de leur sac de natation aux couleurs voyantes. Ils croisent, sans le moindre émoi apparent, une énorme péniche qui remonte le fleuve.

Le spectacle ressemble à celui que peut présenter le Rhône à la Jonction. Dans une version à la fois plus massive et plus paisible que ce qu’on voit à Genève. Dans la Cité de Calvin, la nage en rivière fait encore polémique, en raison de ses risques, mais aussi des dérapages festifs qui ont accompagné la popularité croissante des bains de la Jonction. Les aménagements que la Ville et le Canton prévoyaient sur le fleuve et sur la rive viennent d’être interdits par la justice, après un recours des riverains excédés par les nuisances. Tout devra être repris de zéro, en veillant à disposer d’une vision globale du site.

En ce caniculaire mercredi 25 juillet, on dirait que tout Bâle est dans l’eau. Ou presque! Un peu plus tôt, à l’hôtel, la jeune réceptionniste nous a avoué que le Rhin l’effrayait. «Ce soir, je vais y nager pour la première fois, dit Saskia. On y va avec tous les collègues.»

Des dangers connus

La Ville a conscience des périls du Rhin, même si les accidents y restent rares au regard de l’intense fréquentation du cours d'eau. Des histoires circulent. Noyades nocturnes en état d’ivresse. Ou cet homme d’âge mûr qui s’est noyé après que son sac amphibie s’est coincé dans une bouée. «Un ami s’est presque noyé à mes côtés, raconte Anja, croisée sur le quai. Il disait savoir nager mais ne l’avait jamais fait en rivière: c’est très différent d’une piscine ou d’un lac!»

Pour imiter les nageurs du Rhin, rien de plus facile. On repère leur procession croissante, remontant la rive droite, en quête de fraîcheur, alors que le mercure dépasse 33 degrés. Ces futurs nageurs se reconnaissent à leur sac hermétique, leur Schwimmsack. Les hommes déambulent souvent en short de bain; les femmes dissimulent leurs tenues aquatiques sous des robes légères. De tels spécimens balnéaires se rencontrent jusqu’à bord des trams.

Au pied du Musée Tinguely, la rive ressemble à un vaste vestiaire unisexe en plein air, où la quasi-nudité favorise le brassage sociologique: le public va de l’adolescence au troisième âge. Tous les looks, du banal au typé, se rencontrent. Peu de jeunes enfants toutefois. Le lieu est si institutionnalisé qu’on le trouve en dialecte sur Google Maps: Einstieg Rhyschwimmen, le Rhy étant le nom local du fleuve.

Un panneau cartographie les tronçons du cours d'eau ouverts à la natation: un long parcours continu le long de la rive droite, du Musée Tinguely aux abords du pont des Trois-Roses, alors que la rive gauche, à peine utilisée selon nos observations, propose trois brefs tronçons séparés. L’écriteau rappelle les règles: l’expérience est réservée aux «très bons nageurs»; on reste dans les zones prescrites (d’ailleurs balisées par quelques bouées); on ne saute pas des ponts (et l’ukase est plutôt bien respecté); on n’attache pas son sac au corps (pour éviter qu’il ne devienne une entrave). Des adeptes précisent encore: on se méfie des piliers de pont (risques de collision et remous), on ne franchit pas le fleuve (trop de trafic, et le pilote d’une péniche n’a qu’une visibilité réduite sur ce qui se trouve devant lui), on accoste au premier signe de fatigue.

Vestiaire en plein air

Les affaires sont jetées dans les sacs amphibies, clos avec précaution par de multiples pliages. En solo, en couple ou en troupeau, on se lance à l’eau, délicieuse avec ses 23 degrés et un courant modéré, celui d’un Rhône mal réveillé. On se cale dans le flux aquatique. Pour la plupart, les nageurs se blottissent contre leur sac, ou l’utilisent comme un oreiller, voire le poussent mollement. Ils font la planche, papotent avec les voisins, rigolent ou se désaltèrent comme cette jeune femme qui nage d’une main et tient de l’autre une canette de soda.

Leur verdict? Il est unanime et polyglotte. «Just great!» «Excellent!» «So geil!» «Un moment de vacances», témoigne cette adepte quotidienne. En nageant tranquillement tout au long de la rive droite, parsemée de plages ou de zones de gradins où pullulent les amateurs d’eau et de soleil, il y en a pour près de quarante minutes de croisière autopropulsée. Sur environ 2,7 kilomètres, soit quatre fois le tronçon de la «classique genevoise» du pont de Sous-Terre à la pointe de la Jonction. De l'eau, on découvre ces cabanes pittoresques accrochées au talus surplombant le Rhin: on les avait loupées en marchant sur le quai. On passe sous les structures métalliques du pont Wettstein, on traverse le centre historique et on franchit les arches vénérables du Mittlerebrücke, en pierre de taille, puis le béton du Johanniterbrücke.

Gros trafic fluvial

Entre chaque pont, il faut veiller aux Fähre, ces bacs retenus par un câble tendu au-dessus du fleuve, qui transbordent les piétons d’une rive à l’autre. Et il y a ces péniches, véritables monstres flottants, une navette touristique, la vedette de la police qui passe et repasse. Et une zone de chantier (on drague le lit du Rhin pour faciliter la navigation): des panneaux intiment aux nageurs de l’éviter par la droite avant que d’autres signaux ne nous fassent contourner par la gauche une scène flottante. Cette cohabitation fluviale se déroule dans une épatante fluidité. Le Rhin bâlois est large, bien plus que le Rhône genevois: ça aide.

Sur la base de nos comptages, on estime qu’il passe 1600 nageurs par heure sous le Mittlerebrücke. Avec une telle popularité, on dirait que la ville entière a toujours fait ça. Mais ce n’est pas le cas. Bâle a longtemps tourné le dos au Rhin, vecteur d’invasions et de saleté. Les eaux n’ont été assainies que dans les années 80. «Il y a quinze ans, nager dans le fleuve était presque une pratique clandestine, narre Anja. Mais les autorités ont fini par la soutenir, avec un message clair: on peut le faire si on nage bien. Le Schwimmsack s’est répandu, ce qui facilite le transport des affaires quand on sort du travail. Et les rives, qui n’ont pas toujours été sûres pour une jeune femme, le sont devenues.» Sa copine Esther ajoute: «Aujourd’hui, c’est organisé et aménagé: il y a des marquages dans le fleuve, des panneaux et des buvettes sur les quais.»

Ernst-Peter (75 ans) et Rita (65) pratiquent le Rhin depuis des décennies et ont vu sa vogue croître. «Bâle a changé, positivement, en se mélangeant et en se colorant», analyse Rita. «Ce n’est pas que la nage, poursuit Ernst-Peter. C’est venu avec la multiplication des fêtes sur la rive, les barbecues, toutes ces choses qu’on n’aime pas trop…» Point commun avec Genève, la ville n’a pas été exempte de débats sur les excès festifs de sa rivière (lire ci-dessous). Et la sécurité? Pas de quoi en faire une polémique, selon le couple. Rita assène: «Il y avait bien plus de noyades quand j’étais enfant.» Elle a raison: l’an dernier, la Suisse a déploré 41 noyades, contre 248 septante ans plus tôt.

On approche à la nage du Dreirosenbrücke, ce pont moderne qui se distingue par ses deux étages. C’est le signe qu’il faut impérativement regagner la rive avant de tomber sur la très peu amène zone portuaire. Les rangs natatoires sont devenus plus clairsemés dans le Rhin: beaucoup de nageurs ont quitté le fleuve plus tôt. Pour accoster, ils ont à disposition des échelles et des rampes, glissantes mais dotées de mains courantes. Et sur la rive, une douche, glacée, ainsi qu’une buvette.

Au lendemain de son baptême rhénan, on a recroisé Saskia, la jeune réceptionniste. Elle a adoré sa première baignade. Et, surtout, elle n’a plus peur.

L’Aar, cette attraction touristique

Berne n’hésite pas à mettre en avant la baignade en rivière pour séduire les visiteurs.

L’Aar est «la rivière la plus cool du monde» et Berne est «le paradis de l’urban swimming en Suisse», entendez par là la nage urbaine. Voilà ce que proclame cet été le site Internet de la promotion touristique bernoise. La Ville fédérale fait de la natation en rivière son premier argument de vente, bien devant ses ours, ses collections de Paul Klee ou sa Vieille-Ville, pourtant distinguée par l’Unesco. Mais – le saviez-vous? – la même agence onusienne a aussi distingué la tradition natatoire bernoise dans l’Aar dans son catalogue du patrimoine immatériel.

L’institution est bien établie, comme on le voit à l’œil nu en abordant le tronçon le plus classique, celui qui dévale du camping Eichholz à la piscine gratuite du Marzili, alanguie en contrebas du Palais fédéral. Remontant à pieds nus le chemin goudronné qui mène au point de départ, voici Irène, une Bernoise de 70 ans, qui en paraît une bonne douzaine de moins, peut-être grâce à ses quatre ou cinq décennies de fréquentation intense de la rivière.

«C’est la meilleure sensation au monde, mieux que nager dans la mer ou dans un lac, juge-t-elle. Si on est bon nageur, il n’y a vraiment pas de problème. Certains craignent de ne pas sortir à temps, mais il suffit d’agripper la barre et de se laisser tourner autour si le courant nous y pousse. Et ce courant, certes puissant, n’est pas le véritable danger: c’est plutôt le manque occasionnel d’eau dû à la sécheresse.» Martin, la quarantaine athlétique, approuve: «Le plaisir consiste à se laisser aller dans le courant rafraîchissant, mais il faut être sûr de ses capacités. Se baigner dans l’Aar est dans la suite logique de l’excellente tradition suisse qui veut qu’on apprenne à nager très jeune.»

Fraîche et rapide

Plus rapide, plus étroite, plus fraîche. Voilà la sensation qu’offre l’Aar après avoir essayé le Rhin bâlois. Sur la plage d’Eichholz, la force du courant convainc vite les hésitants: dès qu’on a l’eau à mi-cuisse, on est emporté. On dévale le long du zoo de Berne en voyant défiler à toute vitesse des bouquetins et autres pélicans, on passe sous la passerelle suspendue de Schönausteg, qui tient lieu de plongeoir, et on voit soudain apparaître les coupoles du Palais fédéral. Des signaux avertissent qu’on approche d’un barrage et qu’il faut accoster. Munis de barres rouges distinctives, les escaliers du Marzili permettent de fuir à temps.

Dans le méandre entourant la Vieille-Ville, un barrage régulant les eaux de l’Aar interdit toute baignade à ses abords. Il y en a un autre à l’aval de Berne. À l’extrémité de la presqu’île historique, un tronçon de la rivière présente des dangers en raison d’affleurements du lit. Mais plus bas, l’Aar se calme soudainement.

De la passerelle d’Altenbergsteg (où des familles entières sautent à l’eau) aux bains de Lorraine, la rivière dévoile sa face tranquille. On descend en toute quiétude. Une dame nage même en tenant la laisse de son chien qui la suit sur la berge. Beaucoup de jeunes bambins barbotent avec leurs parents. Nager ici, c’est décidément l’enfance de l’Aar, malgré la présence d’un barrage en amont et d’un autre en aval…

Un concept global à établir

Tout en renvoyant à la responsabilité de chacun, la Ville multiplie les messages de prévention, avec une campagne intitulée «Aare you safe?». Des cours de natation dans la rivière sont aussi dispensés (sous le nom Stadtwellen). Y a-t-il encore des polémiques? «De rares voix disent qu’il faudrait interdire de nager dans l’Aar ou la flanquer de surveillants, mais c’est impossible au vu de la longueur du tracé, explique Suzanne, sortant de l’eau. Chacun doit savoir que le bain en rivière est plus dangereux qu’en piscine. On ne peut pas tout réglementer!»

À la Société suisse de sauvetage (SSS), on note que Berne a une longue tradition en la matière, que Bâle en détient déjà une certaine expérience et que Lucerne entame une réflexion. «Quand une ville voit se développer la nage en rivière et pressent que cela va augmenter, elle doit imaginer un concept global, dispenser une information sur les dangers, déceler les points d’entrée et de sortie et tenter de les améliorer, estime Reto Abächerli, directeur. Si on veut empêcher toute noyade, il faudrait interdire, mais c’est irréaliste. Sur les lacs et rivières, où ont lieu 90% des noyades mortelles en Suisse, il y a des mesures de prévention à prendre, même s’il sera impossible de prouver leur utilité a posteriori.» (24 heures)