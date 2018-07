Les Allemands jouent la montre avec les Suisses

Les Allemands ont trouvé une tactique imparable pour se décharger de quelques-uns de leurs cas Dublin sur la Suisse, révèle la «SonntagsZeitung»: les plus jeunes appellent cela du ghosting, soit disparaître un moment sans donner de nouvelles.

Nos voisins sont aidés par un jugement du Tribunal administratif fédéral (TAF) rendu le 7 juin dernier. Les juges ont donné raison à un Irakien séjournant en Suisse qui a recouru contre son renvoi vers l’Allemagne. Pourtant, sa demande d’asile y avait été enregistrée et, selon les règles du système de Dublin, les requérants doivent rester dans le pays où leur procédure a été entamée. Les États membres ont ainsi la possibilité de renvoyer rapidement ceux qui franchissent les frontières. Mais l’Irakien vivant en Suisse depuis huit mois déjà, le TAF a jugé son rapatriement vers Berlin déraisonnable.

«Complément d’enquête»

Le requérant est arrivé en Suisse en février 2016. Le Secrétariat aux migrations (SEM) a immédiatement voulu le reconduire vers la frontière mais, en mars 2016, les autorités allemandes ont refusé provisoirement de le reprendre sous prétexte de «procéder à un complément d’enquête». Ses empreintes digitales avaient pourtant bien été enregistrées en Allemagne en février 2016; le SEM a eu beau protester, en vain.

En décembre 2016, après huit mois de silence, les autorités allemandes acceptent enfin de reprendre l’homme. Celui-ci a immédiatement fait recours contre son renvoi, arguant qu’il était dés­ormais établi en Suisse avec sa femme et son enfant et y avait construit un cercle d’amis. Le TAF lui a donné raison et a clairement précisé qu’à l’avenir, les demandeurs d’asile ne peuvent être renvoyés dans leur premier pays d’entrée s’ils ont attendu plus de six mois une décision.

Selon la «SonntagsZeitung», les Allemands ont ainsi appliqué cette tactique plusieurs fois sans fournir d’explications. Ce jugement a en outre déjà permis à trois autres requérants d’éviter leur retour en Allemagne. Quatre autres dossiers similaires seraient en cours d’examen. Un autre cas, avec l’Italie cette fois, serait également actuellement sur la table du TAF.

Trou juridique

Difficile de déterminer la marge de manœuvre du SEM. La lecture du jugement montre que Berne a été piégée par le silence de Berlin. Les autorités suisses n’auraient tout simplement pas dû accepter le refus initial de l’Allemagne, vu qu’elles détenaient la preuve que les empreintes digitales du requérant avaient été prélevées par Berlin. Le SEM aurait soit dû renvoyer immédiatement le requérant, soit initier une procédure de réclamation. Quoi qu’il en soit, il a trop tardé à réagir et n’aurait jamais dû laisser passer ces mois. Car après deux semaines sans réponse de l’Allemagne, la Suisse est devenue compétente pour traiter la demande d’asile du requérant irakien, estiment les juges. Le TAF reconnaît cependant que l’attitude de nos voisins constitue une infraction au règlement de l’UE. Rien, pourtant, ne permet de l’en empêcher, «faute de base juridique pertinente dans le règlement Dublin».

Le TAF souligne que la Cour européenne de justice examine actuellement un cas similaire entre l’Italie et les Pays-Bas. Un jugement qui pourrait potentiellement mettre fin à ce petit jeu contre la montre. «Après que le traitement de l’affaire en urgence demandé par les Pays-Bas a reçu une réponse négative, il ne faut pas s’attendre à une conclusion rapide de la procédure», soulignent toutefois les juges.

Au premier trimestre 2018, 4051 demandes d’asile ont été déposées en Suisse. Notre pays a demandé la prise en charge de 675 requérants à d’autres États Dublin, et 158 ont été transférés dans l’État compétent. (24 heures)