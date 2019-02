Les Brandons de Payerne se mettent au vert et blanc

Rendez-vous est tout d'abord pris avec le cortège des enfants samedi après-midi. Il rassemblera près de 750 petits accompagnés par quatorze «guggenmusik». Celles-ci se produiront tout le week-end en divers endroits de la cité de la reine Berthe.

Nouveau départ

Treize chars et groupes composeront l'ogresque cortège dominical, soit environ 280 participants, auxquels se joignent les 549 musiciens des «guggen». Cette année, la grande parade partira non pas de la place du Marché, toujours en réfection, mais de la place Paray-le-Monial et du début de la rue de la Gare, ont annoncé lundi les organisateurs.

Pour donner le coup d'envoi du cortège, les Brandons tournent le dos en 2019 aux starlettes, Miss Suisse ou autres politiciens en vue. Ils ont confié cette très médiatique cérémonie au youtubeur broyard Carmine Bincanello.

Des tonnes de confettis

Egalement situé sur la place Paray-le-Monial, le Village des Brandons est équipé d'un toit pour abriter le public. Une scène y sera mise en place pour l'animation des «guggen».

Du côté des chiffres, quatre tonnes de confettis devraient être lancés par les participants au cortège. Le budget global de la manifestation se monte à 550'000 francs. Les organisateurs espèrent 10'000 spectateurs pour le cortège des enfants et de 16'000 à 17'000 pour la parade dominicale payante. (ats/nxp)