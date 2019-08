Les CFF contrôlent les wagons controversés

Dix jours après la mort d’un contrôleur de train, les circonstances de l’accident restent entourées d’interrogations. Mercredi, le point de presse organisé par les CFF n’a pas permis d’en savoir plus sur ce drame qui suscite une vive émotion et de l’inquiétude parmi les collaborateurs de l’ex-régie fédérale. Dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, au départ de Baden, l’homme de 54 ans s’est retrouvé coincé dans la porte alors qu’il donnait le départ de l’InterRegio Bâle-Zurich. Il a été emporté par le train et traîné sur des kilomètres. Son corps a été retrouvé le lendemain matin à Wettingen (AG).

Selon les premières investigations du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE), la sécurité antipincement de la porte n’a pas fonctionné. Les CFF n’ont pas souhaité en dire plus en attendant les conclusions définitives. L’entreprise ferroviaire a en revanche annoncé le lancement d’un contrôle spécial sur les portes des wagons de type VU IV , la voiture à un étage où opérait le contrôleur.

Cette maintenance extraordinaire doit durer six à sept semaines, a-t-il été annoncé. Elle s’ajoute à l’inspection habituelle des portes, qui intervient tous les sept à dix jours. Des premiers tests ont permis de découvrir un «défaut caché» dans la protection antipincement de cinq portes, mais les CFF excluent un lien avec l’accident du 4 août. «Ces défauts auraient également été détectés dans le cadre des contrôles standards», a déclaré Linus Loser, responsable de la Production ferroviaire. Il n’a pas indiqué dans quelle mesure ces portes défectueuses représentaient un danger pour les passagers et le personnel. Les CFF n’estiment pas nécessaire de retirer toutes les voitures VU IV du trafic.

L’ancienne régie a encore annoncé la mise sur pied d’une task force «chargée d’élaborer des mesures immédiates, de les mettre en œuvre et de les analyser en permanence». Elle est aussi arrivée à la conclusion que le «processus d’expédition» – la marche à suivre pour le contrôleur avant la fermeture des portes et le départ – est «sûr». Les contrôleurs se sont vu rappeler par écrit les règles le week-end dernier. Ces mesures sont à même de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel, jugent les CFF.

Une inquiétude à dissiper

Le syndicat du personnel des transports (SEV) a exigé que l’ensemble des wagons VU IV soit retiré de la circulation pour être vérifié. La mesure a été refusée car l’exploitation du réseau ne pourrait plus être assurée. «Les CFF nous ont cependant garanti que toutes les portes seront contrôlées d’ici à la fin de la semaine prochaine. Une certaine inquiétude règne parmi les contrôleurs, elle doit vite être dissipée», réagit Manuel Avallone, vice-président du SEV. Le syndicat réclame également que d’autres types de voitures soient examinés et que le processus d’autorisation de départ soit réévalué.

Selon l’ancienne régie, dix contrôleurs se sont retrouvés coincés dans la porte d’un train (tous types confondus) depuis 2016. Cela a occasionné des blessures légères ou moyennes. Depuis 2014, 86 cas de passagers «pincés» ont aussi été annoncés. La majorité s’en est sortie avec des blessures légères. Tous ces incidents sont en train d’être réexaminés par les CFF, à la lumière du drame du 4 août.